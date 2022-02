Earth, Life & Hope: a Mondovì conversazioni tra solidarietà internazionale, tutela ambientale e transizione ecologica

Il 23 e il 28 febbraio 2022 due importanti momenti di dialogo, organizzati da Geronimo Carbonò, Gli Spigolatori e Forumsad, in collaborazione con il Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì e le Associazioni La Rosa Roja, CODEI, La Collina Verde e Tulime Onlus

Proseguono gli appuntamenti digitali del progetto Montagna Futura, promosso dall’Associazione Geronimo Carbonò in collaborazione con l’Associazione Gli Spigolatori e Forumsad, in sinergia con il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì e realizzato con il sostegno di fondazione Cesvi in seno al programma “1Planet4All – Empowering Youth, Living EU values, Tackling Climate Change” co-finanziato dall’Unione Europea.

Dopo il webinar del 9 febbraio scorso con un felice intreccio locale-globale tra le Aree Protette delle Alpi Marittime e la Repubblica Federativa del Brasile, la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale tornano protagonisti di altri due momenti di divulgazione e di confronto, contraddistinti ancora una volta da un inusuale parallelismo geografico.

Il 23 febbraio 2022 alle ore 16.30, il Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì presenterà il suo nuovo indirizzo quadriennale per la transizione ecologica e digitale con il dirigente Bruno Gabetti e la docente Daniela Bella, mentre Elizabeth Rijo, Presidente Associazione La Rosa Roja, e Parnel Saint Hilaire – Ph.D, Membre fondateur CODEI (Collectif pour le Developpement Intégral) racconteranno la difficile quotidianità della Repubblica di Haiti, costretta ancora oggi a fare i conti con le devastanti conseguenze del terremoto del 14 agosto 2021. Nell’occasione verrà altresì presentata la campagna #HAITIINPIEDI.

Il 28 febbraio 2022 sempre alle ore 16.30, invece, spazio a Giorgio Prino (Presidente Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta), Roberto Colombero (Presidente UNCEM Piemonte), Giovanni Chersola (referente per l’Associazione La Collina Verde nella Repubblica Democratica del Congo) e Stefania Ceruso, referente in Tanzania per l’Associazione Tulime Onlus.

Questi due eventi – moderati da Simona Chiapparo (Consigliere Nazionale Forumsad) e Alessandro Ingaria (documentarista, Presidente Geronimo Carbonò) – hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini, le comunità scolastiche e le organizzazioni di solidarietà internazionale sulla necessità di ideare linee di intervento sperimentali, in materia di cooperazione internazionale, con particolare attenzione al civic engagement sulla salvaguardia del capitale naturale.

Entrambi i webinar saranno ad accesso libero e si terranno sulla piattaforma Zoom ai seguenti indirizzi: https://bit.ly/3HVaCtL (23 febbraio) e https://bit.ly/3GP4HFh (28 febbraio). Per eventuali informazioni assoc.spigolatori@gmail.com, 339.7161997.