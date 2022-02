Bra: cinque minori segnalati per aver imbrattato diversi immobili

Cinque minorenni sono stati segnalati dal Comando della Polizia Locale di Bra alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori del Piemonte per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

I giovani sono stati fermati da una pattuglia della polizia locale, allertata da un cittadino, mentre stavano imbrattando con vernice spray il muro della recinzione del Santuario della Madonna dei Fiori. Dalle indagini svolte dagli agenti braidesi è altresì emerso che gli stessi, pochi istanti prima, avevano imbrattato altri immobili pubblici e privati della zona. Al momento del fermo, i minori avevano ancora tra le mani le bombolette di vernice spray.

Grazie alla segnalazione dell’attento cittadino e alla rapidità di intervento della Polizia Locale è stata possibile l’immediata individuazione degli autori dei danni, impedendo così che questi proseguissero la loro azione.

c.s.