Saluzzo: consegnate le chiavi della città alla 69ª Castellana, Manuela Tosello (VIDEO E FOTO)

Ha avuto inizio questa mattina, domenica 20 febbraio a Saluzzo, all’interno del cortile della Caserma Mario Musso, il 94° Carnevale della città di Saluzzo.

Un Carnevale che anche quest’anno ha continuato con uno spirito di sinergia, la collaborazione con Rivoli, una collaborazione che porta in giro il famoso carnevale delle due provincie.

Questa mattina, ad inaugurare a tutti gli effetti l’inizio del carnevale, è stata l’investitura della Castellana, la “Signora del Carnevale”. Manuela Tosello, scelta come Castellana, ha infatti indossato e presentato a tutti un bellissimo abito rosso con inserti di pizzo blu, firmato Bruna Couture, e realizzato grazie al contributo di Confcommercio Saluzzo e zona.

Ci siamo impegnati anche quest’anno – riferisce il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni – con la volontà di mantenere relazioni di costruirne di nuove, far sì che il carnevale e fosse anche un testimonial di saluto della recita della storia del marchesato e della tradizione delle terre del Monviso nel Piemonte in giro. Questa credo che sia un po’ la ricetta che ha permesso al carnevale di Saluzzo di ritornare sotto i riflettori e di ottenere il riconoscimento ministeriale di carnevale storico. Un punto d’orgoglio – conclude Calderoni – quando e quindi ad oggi un piccolo passo avanti verso il ritorno alla normalità. Tutti quanti lavoriamo con decisione perché l’anno prossimo il Carnevale torni nelle piazze”.

Abbiamo cercato di portare il sorriso e l’allegria del carnevale a tutta la comunità saluzzese – riferisce Carlotta Giordano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni – per quello che siamo riusciti a fare direi che siamo davvero soddisfatti del programma che è stato realizzato. Da oggi in poi davvero si celebrerà il carnevale sperando davvero di poter tornare in presenza con le sfilate il prossimo anno. Ci stiamo attrezzando – conclude Giordano – per tornare alla normalità.

L’investitura è trasmessa dalle 14.30 sul canale Facebook della Fondazione. Il 94° Carnevale Città Saluzzo, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in sinergia con la Proloco di Rivoli, proseguirà poi secondo un calendario di appuntamenti in presenza e live giornalieri sempre sulla pagina Fb della Fab, “antipasto” dell’evento clou di domenica 27 febbraio quando sarà tempo di sfilata ufficiale per quello che è ormai noto come il “Carnevale indoor più grande del mondo”.

Intanto, sono sempre aperte le iscrizioni per partecipare al contest on-line: per gli oratori la scadenza è oggi, domenica 20 febbraio, per le famiglie c’è tempo fino a venerdì 25 febbraio. Infine i carristi: entro le 12 di sabato 26 febbraio, dovranno mandare via mail all’indirizzo segreteria@fondazionebertoni.it una breve relazione del proprio carro, spiegandone modalità di costruzione. Tutte le informazioni e i regolamenti sono sul sito della manifestazione all’indirizzo www.carnevaleindoor.it. Si può anche scrivere all’indirizzo info@fondazionebertoni.it.