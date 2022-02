Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì torna in campo, ma la vetta è un po’ più lontana

Dopo il turno di riposo della scorsa domenica torna in campo la LPM Bam Mondovì nel campionato di A2 femminile di pallavolo. Le monregalesi, complici anche i recuperi infrasettimanali delle dirette concorrenti, sono scivolate un po’ indietro in classifica. Il “Puma”, infatti, è ora terzo a sei punti da Talmassons (che ha una partita in più) e a quattro da Pinerolo.

La sfida di questo sabato alle ore 17.00 per la LPM Bam Mondovì è in casa contro Soverato. La formazione calabrese resta dunque in Piemonte dopo il recupero di mercoledì contro Pinerolo, dal quale è uscita molto male. La possibilità di avere molto tempo in più per preparare la partita potrebbe fare la differenza per la formazione di coach Solforati. Quest’ultima in questo modo dà il via al poker che include le sfide a Pinerolo (mercoledì 23), Albese e Talmassons che chiude la prima parte di stagione.

Proprio la già citata Pinerolo rischia qualcosa in casa di Montecchio. Anche qui le pinerolesi potrebbero patire la fatica della sfida infrasettimanale, che le venete non hanno avuto. Pinerolo, però, è in striscia aperta di quattro vittorie consecutive ed in questo momento sta esprimendo forse la migliore pallavolo del campionato.

La capolista Talmassons è ospite, sempre sabato, del Club Italia. Normalmente qualsiasi sfida contro le giovani azzurrine in questa parte di stagione è difficile per chiunque, ma queste ultime stanno passando un inaspettato periodo di appannamento. Le friulane, poi, sono a loro volta in un ottimo periodo e partono molto favorite in questa sfida.

Martignacco e Albese si scontrano in una sfida che mette in palio punti importanti per il quinto posto. Entrambe le squadre hanno ormai raggiunto (anche se non matematicamente) i play-off ed ora ogni punto è buono per provare a trovare una posizione migliore e uno scontro più abbordabile nella griglia play-off.

Anche la sfida tra Catania e Vicenza è importante, uno scontro diretto per la salvezza. Anche qui le due squadre sono quasi certe dei play-out, ma dato che ci si porta dietro i punti di questa fase, riuscire a portare a casa questa sfida è importante per tutti. Parte forse favorita Vicenza, ma Catania è in casa e può approfittarne per staccare Modica, che riposa.

SERIE A2, GIRONE B – PROGRAMMA

Sabato 19 febbraio ore 16:00

Club Italia Crai – Cda Talmassons

Sabato 19 febbraio ore 17:00

Lpm Bam Mondovì – Ranieri International Soverato

Domenica 20 febbraio ore 17:00

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Tecnoteam Albese Volley Como

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Anthea Vicenza

Riposa: Egea Pvt Modica

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons 42 (14-3);

Eurospin Ford Sara Pinerolo 40 (14-2);

Lpm Bam Mondovì 36 (12-4);

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-6);

Tecnoteam Albese Volley Como 26 (9-7);

Ranieri International Soverato (9-7), Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-10);

Anthea Vicenza 17 (5-12);

Club Italia Crai 16 (6-10);

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10 (3-14);

Egea Pvt Modica 4 (1-16).

*Punti (Vinte-Perse)