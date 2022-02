Al Monastero della Stella di Saluzzo il concerto del violoncellista Matteo Fabi

Matteo Fabi, giovane violoncellista cuneese, è il protagonista, domenica 20 febbraio alle 17, dei “Salotti Musicali” al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/a, Saluzzo).

Il concerto è organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con l’associazione “Amici del teatro e della musica Magda Olivero” che, da oltre 30 anni, si impegna nel diffondere la cultura musicale di qualità e offrire occasioni professionali ai giovani musicisti emergenti.

L’evento si svolge in collaborazione con la rassegna “I Conservatori in Piemonte”, creata dalla Toret Artist Tre Sei Zero di Torino con lo scopo di traghettare dalla scuola verso il pubblico le migliori promesse del concertismo.

Il programma spazia dal Barocco al Novecento tra le grandi pagine per violoncello solo, composte da Bach (1685-1750), Ernest Bloch (1880- 1959) e György Ligeti (1923-2006).

Nato nel 2004, Matteo inizia a 6 anni lo studio del pianoforte e a 9 quello del violoncello con il papà. Ad appena 13 anni vince l’ “European music competition città di Moncalieri” e il Concorso nazionale per giovani musicisti “Giovanni Mosca” di Alba, prime di una lunga serie di prestigiose affermazioni a livello nazionale e internazionale.

Attualmente è iscritto al Triennio dei Corsi accademici di primo livello nella classe del maestro Andrea Cavuoto al Conservatorio di Cuneo. Si esibisce come solista con l’Orchestra del proprio Conservatorio e collabora con l’Orchestra “Bruni” di Cuneo.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2. Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it/prenotazioni o la numero 0175-291445 della Segreteria della Fondazione CrSaluzzo.

