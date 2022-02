Ginnastica Artistica: buon esordio in Serie B per la cuneese Anna Dalmasso

Ad Ancona, presso il PalaPrometeo, è andata in scena la prima tappa del Campionato italiano di serie B di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

Anna Dalmasso, classe 2005, cuneese, per la seconda stagione consecutiva, gareggia in campo nazionale con la compagine ligure della Ginnastica Fratellanza Savonese. Un gemellaggio che dura da anni, un reciproco rapporto di fiducia ed amicizia tra tecnici, dirigenti e ginnaste delle due associazioni.

La ginnasta cuneese che si allena quotidianamente a Cuneo presso la Casa della ginnastica, il Padiglione Palanca, è approdata nelle Marche non nelle condizioni migliori a causa di un risentimento al gomito. Anna nonostante questa indisposizione al braccio ha gareggiato su tre attrezzi, volteggio, trave e corpo libero, dovendo rinunciare al suo attrezzo di punta che sono le parallele.

Per lei dunque un buon inizio di campionato essendo questa appena trascorsa la prima tappa; la prossima si terrà tra un mese e si “giocherà” in casa, a Torino, in quella occasione, sicuramente più in forze, Anna potrà esprimere tutto il suo valore.

Intanto la compagine savonese ottiene uno splendido quinto posto che fa ben sperare per il futuro e lascia le porte aperte per ottenere grandi risultati e magari… qualche sorpresa!

