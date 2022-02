Alba: ulteriore proroga per aderire al Servizio Civile Universale

Il termine per la presentazione delle domande per il Servizio Civile Universale è stato ulteriormente prorogato alle ore 14.00 di mercoledì 9 marzo 2022, a seguito di un ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio.

Le domande dovranno essere effettuate on line collegandosi al link https://domandaonline.serviziocivile.it/

La Ripartizione Socio Educativa e Culturale del Comune di Alba è presente con il progetto dal titolo “Giovani comunicano cultura” all’interno del programma “Culturalmente”.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.alba.cn.it/66-servizi-sociali-e-assistenza-scolastica/informagiovani/4992-servizio-civile-universale