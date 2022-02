A Barge il nuovo Comitato Locale della Buona Destra: referente Stefano Burzio

Prosegue il costante percorso di crescita e consolidamento territoriale della Buona Destra in Piemonte, attraverso la strutturazione e l’apertura di nuovi comitati, che ne garantiscono una presenza locale ormai diffusa.

Il Direttivo Regionale della Buona Destra è infatti lieto di annunciare l’apertura del Comitato di Barge che sarà affidato a Stefano Burzio, il quale ricoprirà il ruolo di Referente Locale.

“Il nostro percorso iniziato circa un anno e mezzo fa con l’obiettivo di costruire un’area di destra liberale, di respiro europeo, da troppo tempo marginalizzato dal confronto politico, a causa della deriva populista e sovranista che ha contraddistinto la classe politica degli ultimi anni, sta attirando sempre maggior interesse, sia a livello nazionale che locale”, così Claudio Desirò, Coordinatore Regionale della Buona Destra, “il confronto con le sensibilità politiche a noi affini e la presenza nei territori per spiegare la nostra visione di ciò che dovrebbe essere la politica costruttiva, ci permette di ottenere l’adesione di un sempre crescente numero di simpatizzanti, di attivisti, di amministratori locali che, finalmente, ritrovano una casa che ne possa rappresentare le istanze”.

“Con l’apertura del Comitato di Barge, attraverso la competenza e l’entusiasmo di Stefano e di tutti gli amici che si stanno proponendo per far parte di questa alternativa, mettiamo radici in un territorio dall’alto valore culturale ed economico, che ha bisogno di essere supportato e rilanciato per poter esprimere le proprie potenzialità”, conclude Desirò, “In Primavera i cittadini di Barge, così come di molti altri comuni limitrofi, saranno chiamati alle urne per scegliere le prossime Amministrazioni Locali. L’obiettivo della Buona Destra è quello di essere presente e di fornire una nuova possibilità di scelta attraverso programmi concreti e candidature credibili, confrontandosi con le realtà già presenti per scegliere il percorso che le comunità affronteranno nei prossimi cinque anni”.

“Ho deciso di abbracciare il progetto politico di Buona Destra perché rispecchia esattamente quello in cui credo”, così Stefano Burzio, Referente di Barge, “ovvero, una destra capace di ascoltare le esigenze pratiche di ognuno di noi,senza sfociare nel populismo ed anti-europeismo a cui siamo purtroppo abituati. Una politica seria, fatta di proposte concedete, distante dagli slogan mordi e fuggi urlati solamente per attirare facile consenso elettorale. Una destra alternativa è possibile!”

“Il Direttivo della Buona Destra del Piemonte ricorda di essere a disposizione per tutti coloro che, incuriositi dalla nuova realtà politica, volessero approfondire la nostra proposta, sia attraverso i canali social sia attraverso il Comitato Locale e, in modo particolare, tramite il nostro Referente Stefano Burzio“.