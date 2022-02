Volley femminile, la FIPAV Piemonte aggiorna le formule dei campionati per Serie C e Serie D

Il 7 febbraio la FIPAV Piemonte ha aggiornato le formule e le date dei campionati di Serie C e Serie D dopo il lungo stop dovuto al COVID. I campionati, tra l’altro, ricominciano proprio in questo fine settimana con la disputa della giornata già in programma, mentre le partite rinviate finora verranno recuperate in coda alla stagione.

SERIE C – PROMOZIONI

Per quanto riguarda la Serie C, non è prevista alcuna promozione diretta in Serie B2 alla fine dei gironi, ma ce ne saranno due al termine dei play-off. A questi parteciperanno 12 squadre, le prime quattro classificate di ognuno dei tre gironi da 11 squadre che compongono la Serie C di quest’anno.

In questa seconda fase, in cui le formazioni dovrebbero vedersi azzerati i punti della prima fase, le sei squadre si affronteranno in gare di sola andata: avremo dunque cinque giornate di gioco che andranno da sabato 7 maggio a sabato 4 giugno. Al termine di queste cinque partite, la prima classificata di ogni girone è promossa in Serie B2 e disputa la Finale Scudetto.

Quest’ultima è una novità di questa stagione ed è una gara secca, da disputarsi in campo neutro, in data 11 giugno. In questo modo verrà coronata la squadra Campione regionale di Serie C per la stagione 2021/22.

SERIE C – RETROCESSIONI

Per decidere le retrocessioni in Serie C, la formula utilizzata sarà molto simile a quella per le promozioni, partendo dal presupposto che nemmeno qui non è prevista alcuna retrocessione diretta in Serie D.

Sono però previsti tre gironi da cinque squadre, che comprendono le squadre dalla settima alla undicesima posizione di ogni girone. Di conseguenza, le formazioni che si classificheranno in quinta e sesta posizione in ogni girone, vedranno terminare la loro stagione il 30 aprile, salvo recuperi.

Anche nei tre gironi retrocessione sono previste cinque giornate di gioco dal 7 maggio al 4 giugno (un turno di riposo per ogni squadra), ma non è ancora possibile stabilire quante squadre retrocederanno in Serie D. Tutto dipende dal numero di squadre piemontesi che verranno retrocesse dalla Serie B2. Più queste saranno e maggiore sarà il numero di retrocessioni dalla Serie C alla Serie D. Nello specifico:

se verrà retrocessa una sola squadra piemontese dalla B2 alla C, retrocederanno in Serie D le ultime due squadre classificate di ciascun girone di Play Out più le due peggiori terze, per un totale di 8 squadre;

se verranno retrocesse due squadre piemontesi dalla B2 alla C, retrocederanno in Serie D le ultime tre squadre classificate di ciascun girone di Play Out, per un totale di 9 squadre;

se verranno retrocesse tre squadre piemontesi dalla B2 alla C, retrocederanno in Serie D le ultime tre squadre classificate di ciascun girone di Play Out più la peggior seconda, per un totale di 10 squadre;

Al momento gli scenari più probabili sono i peggiori, quindi il secondo e il terzo.

SERIE D – PROMOZIONI

La formula è molto simile alla Serie C. Non è prevista alcuna promozione diretta in Serie C alla fine dei quattro gironi, ma ce ne saranno quattro al termine dei play-off. A questi parteciperanno 16 squadre, le prime quattro classificate di ognuno dei quattro gironi che compongono la Serie D di quest’anno.

Questi gironi da quattro squadre si svolgeranno da sabato 14 maggio a sabato 28 maggio, e la formazione vincitrice di ognuno di questi gironi sarà promossa in Serie C.

SERIE D – RETROCESSIONI

Qui la situazione cambia rispetto alla Serie C. Il numero di retrocessioni in Prima Divisione è fisso, ed è stabilito in 9. Il numero di retrocessioni di squadre piemontesi dalla Serie B2 alla Serie C proseguirà il suo “effetto cascata” modificando il numero di promozioni dalla Prima Divisione stessa alla serie D. Nello specifico:

se verrà retrocessa una sola squadra piemontese dalla B2 alla C, verranno promosse 8 squadre dalla Prima Divisione alla Serie D;

se verranno retrocesse due squadre piemontesi dalla B2 alla C, verranno promosse 7 squadre dalla Prima Divisione alla Serie D;

se verranno retrocesse tre squadre piemontesi dalla B2 alla C, verranno promosse 6 squadre dalla Prima Divisione alla Serie D;

Tornando alle retrocessioni dalla Serie D, vi saranno quattro gironi di playout, che includeranno le squadre dall’ottava all’undicesima di ogni girone. La dodicesima classificata del Girone D (l’unico con questo numero) retrocede direttamente. Le squadre dalla quinta alla settima di ogni girone terminano la loro stagione il 7 maggio, salvo recuperi.

Le ultime due classificate di ogni girone di playout verranno retrocesse in Prima Divisione.