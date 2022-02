Calcio a 5: venerdì sera derby di fuoco tra Futsal Savigliano e Bra. Lunedì riprende anche la C2

E’ tempo di ritornare in campo dopo più di due mesi per le squadre cuneesi di futsal, sia per il campionato di Serie C1 che per il campionato di C2.

Domani sera in C1 va in scena il derby tra il Futsal Savigliano e l’ASD Bra Calcio a 5 al palazzetto di Savigliano col fischio d’inizio alle 21.30. Le due compagini arrivano entrambe da una sconfitta (saviglianesi sconfitti 7-5 dalla Taurus e braidesi dalla Polisportiva Pasta per 7-3) e da domani, con più di due mesi di stop, potrà cominciare un altro campionato.

“Siamo fermi da oltre due mesi – dichiara il mister del Bra Marco Bertello – Nel periodo natalizio non è stato facile allenarsi, ma nell’ultimo periodo ci siamo allenati bene e abbiamo anche recuperato qualche acciaccato. Sarà sicuramente una partita difficile; il nostro obiettivo stagionale è di evitare i playout, però la classifica è corta che con due vittorie ti trovi direttamente in zona playoff”.

“Abbiamo cambiato qualche giocatore non per nostra volontà – dice il Presidente Alberto Pettavino del Futsal Savigliano – Edoardo Piazza è andato in B e quindi abbiamo ringiovanito la squadra. Di sicuro non è mancato l’entusiasmo, abbiamo messo da parte un momento brutto, quello del Covid, dove in questi due anni il campionato si è svolto a singhiozzo; da qui inizia subito un altro campionato, abbiamo più giocatori giovani ma meno tecnici rispetto a dicembre e sarà il campo il nostro banco di prova in vista anche della prossima stagione”.

IL PROGRAMMA

Atletico Taurinense-Area Calcio Alba Roero

Castellamonte Calcio A 5-Top Five

Cus Piemonte Orientale-Taurus Futsal 2011

Sermig-Polisportiva Pasta

Aurora Nichelino-Don Bosco Caselle

Futsal Savigliano-Associazione Calcio Bra

CLASSIFICA

Top Five 27, Castellamonte Calcio A5 25, Sermig 23, Taurus Futsal 2011 21, Futsal Savigliano 19, Area Calcio Alba Roero 16, Aurora Nichelino 14, Polisportiva Pasta 14, Associazione Calcio Bra 13, Don Bosco Caselle 7, Cus Piemonte Orientale 6, Atletico Taurinense 6.

Invece da lunedì 14 febbraio ripartirà il campionato di Serie C2 e nel girone B la Giovanile Centallo affronterà in casa la Bisalta alle ore 21, mentre l’Albese Calcio riceverà la Buttiglierese 95.

IL PROGRAMMA

Albese Calcio-Buttiglierese 95

Giovanile Centallo 2006-Bisalta

Sporting Orbassano-Europa Bevingros Eleven

Real Mirafiori Calcio A 5-Villarbasse

SD Savio Asti-Onnisport Club

CLASSIFICA

Giovanile Centallo 2006 23, Buttiglierese 95 22, Europa Bevingros Eleven 19, Villarbasse 14, Onnisport Club 13, Sporting Orbassano 13, Bisalta 10, SD Savio Asti 7, Albese Calcio 6, Real Mirafiori Calcio A5 3.

Intanto ieri in Serie A2 l’Elledì Fossano ha recuperato il match nella trasferta veneta contro l’Hellas Verona. Gli uomini di mister Francesco Giuliano hanno perso per 5-3 e sono stati scavalcati in classifica proprio dai veneti: Hellas Verona terzo a quota 30 punti, Elledì Fossano quarta a quota 29. Prossimo match per i fossanesi sarà sabato 12 febbraio alle 14.30 contro i sardi del Leonardo al Palasport di Caramagna Piemonte. La partita sarà visibile sulla pagina Facebook gialloblu.