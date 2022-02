Infinitum Mondovì: aperture straordinarie per San Valentino

Infinitum torna per festeggiare l’amore domenica 13 febbraio 2022 dalle 15.00 alle 19.00 con un’offerta speciale per tutte le coppie, 2 ingressi al prezzo di 1 a soli 6 euro. Per l’occasione, ci saranno anche le splendide “Luci in Piazza” dedicate a tutti gli innamorati.

Il percorso di visita, primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, offre un’esperienza immersiva all’interno della Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, dove lo spettatore è accompagnato a osservare il capolavoro pittorico di Andrea Pozzo, attraverso l’ausilio di visori 3D e video immersivi a 360 gradi.

Il suggestivo spettacolo “Andrea Pozzo Racconta”, combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti, e la postazione di edutainment “Le Meraviglie della pittura”, la quale permette di muoversi e dipingere in uno spazio 3D, offrono una nuova forma di visita per scoprire l’arte e la storia attraverso la realtà virtuale.

La tua visita in sicurezza

Per garantire la sicurezza dei visitatori, gli accessi ad Infinitum sono contingentati: è possibile accedere ogni 30 minuti a gruppi di massimo 20 persone mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Ai visitatori è richiesto di indossare la mascherina chirurgica e di presentare il Green Pass rafforzato (super Green Pass). Per la sicurezza dei visitatori i dispositivi utilizzati per la visita sono opportunamente sanificati dopo ogni utilizzo, con prodotti specifici e garantiti, per la massima tutela dei visitatori.

Ricordiamo che il biglietto d’ingresso si acquista direttamente presso la Chiesa della Missione: l’offerta 2×1 è valida per tutte le coppie.

