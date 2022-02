Ginnastica Ritmica: Aurora Bollati tra le big piemontesi al Torneo Gold Italia

Sabato 5 febbraio si sono “aperte le danze” nella ginnastica ritmica per l’anno sportivo 2022 della Federazione Ginnastica d’Italia, Comitato Piemonte e Valle D’Aosta.

Il livello si è dimostrato subito altissimo, con il Torneo Gold Italia che ha visto in pedana le migliori ginnaste di Piemonte e Valle D’Aosta a contendersi il podio nelle categorie junior e senior. Praticamente tutte le squadre partecipanti erano reduci o in procinto di partecipare ai Campionati di serie A e B.

Tra le ginnaste presenti, c’era anche Aurora Bollati, della Ginnastica Saluzzo, che ha avuto il grande onore di partecipare, assolutamente meritato visto il suo straordinario impegno profuso in questa attività.

Partita con l’obiettivo del podio per la qualificazione al Campionato Nazionale, Aurora ha chiuso al 5° posto nella classifica di una gara di altissimo livello, con tanto di primo punteggio al nastro.

2 gli attrezzi da portare in pedana: la palla obbligatoria per tutte le ginnaste e il secondo attrezzo a scelta. Aurora si è presentata al nastro che sarà uno degli attrezzi che porterà in pedana al Campionato di serie C.