Cuneo: numero di ricoveri Covid in deciso miglioramento al Santa Croce e Carle

Dalle informazioni forniteci dall’Asl Cn1, ad oggi lunedì 7 febbraio, sono 76 i pazienti Covid ricoverati all’interno dei reparti dell’Ospedale di Cuneo.

I dati mostrano una situazione in miglioramento. Ad oggi i pazienti presenti sono di numero inferiore rispetto ai report effettuati durante le scorse settimane.

I pazienti sono così suddivisi:

66 pazienti in terapia ordinaria su 95 posti letto a disposizione

6 pazienti su 8 posti letto in terapia semi intensiva

4 pazienti su 6 posti letto in terapia intensiva

A scanso di equivoci, ricordiamo ai nostri lettori che le informazioni da noi fornite vengono trasmesse quotidianamente, sotto nostra richiesta, dall’Azienda Sanitaria Locale, la quale tramite una raccolta dati giornaliera comunica dati ufficiali, gli stessi che su media scala comunica quotidianamente anche la Regione Piemonte.