SERIE D LIVE: è decisivo Stefano Tuzza, Bra batte Lavagnese 1-0

Bra-Lavagnese: oggi pomeriggio dalle ore 14,30 all’Attilio Bravi, si è giocata la terza giornata di ritorno del girone A di Serie D. I padroni di casa giallorossi di mister Roberto Floris hanno ospitato ospitano i bianconeri di Gianluca Fasano.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO:

Padroni di casa immediatamente pericolosi dopo 2 minuti: piazzato di capitan Capellupo dal vertice sinistro dell’area (Alessandro Rossi in panchina, a riposo), colpo di testa di Masawoud che termina sul fondo ma il direttore di gara fischia un fallo in attacco (ai danni di Sommovigo). Lo stesso Sommovigo è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio (colpo al naso), al suo posto Crivellaro. Al quarto d’ora di gioco è 0-0, con i bianconeri liguri che hanno battuto due calci d’angolo molto insidiosi. Match combattuto e “bloccato”, ma al 26’ Bongiovanni trova lo spunto sulla sinistra, rientra sul destro e la sfera termina a lato. Scocca la mezzora, lancio di Capellupo, piattone al volo di Marchetti e palla alta sopra la traversa. Rovido scarica un destro ad effetto dai 16 metri, tutto facile per Tunno. Bra sfortunatissimo al 41’, Bongiovanni serve Masawoud a centro area, sinistro e pallone che sbatte contro la traversa e rimbalza in campo. Poco più tardi, destro di Capellupo e pallone che sibila il secondo palo. Bra-Lavagnese al 47’: calcio d’angolo di Capellupo, colpo di testa di Stefano Tuzza e pallone che gonfia la rete. Giallorossi in vantaggio all’intervallo. Primo gol stagionale per il centrocampista numero 8.

SECONDO TEMPO:

Nessun cambio ad inizio ripresa; grande spinta offensiva del Bra ma i liguri si difendono con grinta. Al 21’, grande parata di Tunno su Rovido, destro da buona posizione. Al minuto 33 il primo cambio in casa braidese: dentro Rossi per un ottimo Tuzza. Esordio in maglia Bra per Alessandro Mirabelli (terzino difensivo) al posto di Sia al 40’. Cinque minuti di recupero; destro dal limite di Ben Nasr, pallone sopra la traversa. I ragazzi di Roberto Floris stringono i denti e portano a casa un successo importantissimo, Bra batte Lavagnese 1-0 e sale a quota 33 punti in classifica.

Bra: Tunno, Magnaldi, Tos, Sia (40’ st Mirabelli), Tuzza (33’ st Rossi), Quitadamo, Bongiovanni, Marchetti, Capellupo, Masawoud, Daqoune.

A disp: Coria, Olivero, Ferla, Pavesi, Di Benedetto, Doda, Barbuto.

Allenatore: Roberto Floris.

Lavagnese: Ravetto, Casagrande, Sommovigo (5’ pt Crivellaro), Avellino, Romagnoli, Ben Nasr, Canovi (31’ st D’Arcangelo), Romanengo (37’ st Croci), Valenti, Lombardi, Rovido.

A disp: Bellesolo, Bacigalupo, Scorza, Dotto, Oliveri, Scarlino.

Allenatore: Gianluca Fasano.

Arbitro: Bouabid di Prato (assistenti: Mezzalira di Varese e Arizzi di Bergamo).

Marcatore: 47’ pt Tuzza (B).

Note: pomeriggio nuvoloso e freddo, terreno di gioco in discrete condizioni. Circa 150 spettatori. Ammoniti Daqoune, Tunno (B), Valente, Casagrande, Romagnoli, Ben Nasr (L).