Co.Ge.S.I.: consegnati alle scuole secondarie di primo grado della Granda tre video con Luca Mercalli

Sono stati consegnati a tutte le scuole secondarie di primo grado della provincia di Cuneo tre video per educare le ragazze e i ragazzi a un consumo più responsabile dell’acqua.

I video affrontano tre aspetti dell’impegno e del lavoro che tutti i giorni gli operatori delle società socie di Co.Ge.S.I. scrl (A.C.D.A., A.L.A.C., C.A.L.S.O, S.I.S.I. e Infernotto) svolgono per garantire il servizio idrico: da come l’acqua viene captata dalle sorgenti e, attraverso gli acquedotti, portata fino ai nostri rubinetti, a come viene -una volta scaricata nella rete fognaria- depurata e reimmessa in natura, fino alle problematiche prodotte dagli effetti del riscaldamento globale.

Testimonial d’eccezione il noto climatologo e meteorologo Luca Mercalli che ha preso parte e dato efficacia comunicativa a tutte le fasi di realizzazione dei video girati nei siti di alcune delle società socie di Co.Ge.S.I.: le Grotte del Bandito di Roaschia e il vicino ripartitore (A.C.D.A.); l’impianto di Depurazione di Canove presso Govone (S.I.S.I.); il luogo di interramento e messa in sicurezza del tubo sul fiume Vermenagna andato distrutto a seguito dell’alluvione del 2020 a Limone Piemonte e il ripartitore di Vernante (A.L.A.C.).

La realizzazione dei video rappresenta una prima tappa di un’azione di sensibilizzazione e di informazione rivolta alle scuole che avrà come seguito un programma di visite ad alcuni impianti di depurazione e uno specifico programma di iniziative in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.