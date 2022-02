Calcio a 5: trasferta sarda per il Fossano! Dalla prossima settimana tornano le altre cuneesi

Ultimo weekend senza partite di futsal per il Savigliano Futsal, l’Associazione Calcio Bra, l’Area Calcio Alba Roero del campionato di Serie C1 e lo stesso vale per le cuneesi del campionato di Serie C2: Giovanile Centallo, Albese Calcio e Bisalta.

Continua invece la cavalcata dell’Elledi Fossano in Serie A2 in terra sarda contro Città di Sestu. Gli uomini di mister Giuliano cercheranno di confermare la vittoria dell’andata (6-0 a Caramagna Piemonte) e arrivano dal sofferto successo per 3-2 contro Aosta Calcio 511 di sabato scorso. Fischio d’inizio alle ore 16 e diretta streaming del match sulla pagina Facebook “Elledì Fossano Futsal”.

Il programma

Saints Pagnano-Arzignano C5

Aosta Calcio 511-Monastir Kosmoto

Città di Sestu C5-Elledi Fossano

Hellas Verona 1903-Altovicentino Futsal

Leonardo-360 GG Futsal

Saviatesta Mantova-Lecco C5

La classifica

Saviatesta Mantova 35

360 GG Futsal 32

Lecco C5 27

Elledi Fossano 26

Hellas Verona 1903 24

Leonardo 20

Arzignano C5 18

Saints Pagnano 17

Altovicentino Futsal 16

Milano C5 13

Aosta Calcio 511 13

Città di Sestu C5 7

Monastir Kosmoto 0