Volley A2/M Coppa Italia: SI’ CUNEO, FINALE! Porto Viro ko 3-1

FI-NA-LE!! Dopo essersi fermata, nel passato recente, in Semifinale, la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo torna a sognare, da vicino, un trofeo, prestigioso. Ambito, significativo: i biancoblu battono Porto Viro con un convincente 3-1 ed accede all’ultimo atto della Coppa Italia di A2, in programma venerdì 11 febbraio. A quasi 8 anni dalla fine di Piemonte Volley e l’inizio del nuovo progetto, ripartendo dal basso, della pallavolo maschile del capoluogo, Cuneo tornerà a giocare una partite “delle grandi occasioni”, con la possibilità di centrare il primo grande risultato della sua nuova storia.

Un 3-1, quello di stasera, che inoltre, conferma il momento estremamente positivo della banda di coach Serniotti, giunta alla nona vittoria consecutiva, considerando campionato e, appunto, Coppa. Come d’abitudine, nelle ultime settimane, risultato furtto di una prestazione di squadra, in cui spiccano i 23 punti dell’MVP Wagner ed i 20 delle garanzie Preti e Botto. Niente sa fare per la formazione di Tardioli, coraggiosa e battagliera, che si ferma dopo l’impresa di Castellana Grotte.

Ora, in casa cuneese, è d’obbligo crederci, ma prima c’è un altro ostacolo da superare, nella marcia di avvicinamento alla Finalissima (si attende la vincente fra Bergamo e Reggio Emilia, match ancora in corso), vale a dire i Lupi di Santa Croce, prossima avversaria in campionato, domenica 6 febbraio (ore 18), sempre a S.Rocco Castagnaretta.

SESTETTO CUNEO

Al palleggio Pedron, opposto Wagner; in mezzo Sighinolfi e Codarin, schiacciatori Preti e Botto, libero Bisotto.

SESTETTO PORTO VIRO

Fabroni in regia, opposto Bellei; centrali Barone e O’Dea, in banda Vedovotto e Mariano, libero Lamprecht.

PRIMO SET

Wagner risponde a Bellei in avvio, 2-3. I due opposti continuano a ribattere colpo su colpo, 5-6. Sono gli ospiti, comunque, a condurre il gioco ed a restare avanti in questa prima fase: il mani out di Mariano vale il +3 (8-11). Botto e Preti guidano la rimonta: il muro dello schiacciatore numero 14 firma la parità a quota 14. Si prosegue in equilibrio nella parte centrale del set (17-17). Sul 20-20 grande scambio con difese pazzesche di Cuneo e, con Mariano, di Porto Viro: risolve Wagner con l’invasione del muro avversario che tocca l’asticella. Mariano risponde con una gran pipe, 21-21. Finale punto a punto: mani out di un super Mariano, 22-23 e time out Serniotti. Muro di Barone, due set point Porto Viro: annullato il primo, 23-24 e time out per Tardioli. Chiude Mariano, 23-25 e 0-1.

SECONDO SET

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che prova a scuotersi, anche agonisticamente, e ad alzare il livello del proprio gioco: Botto da zona-4 mette a terra il pallone del 6-4. Lo stesso capitano e Wagner suona la carica, O’ Dea cala la mannaia del uro che riporta gli ospiti a contatto (9-8). Ace di Fabroni: Porto Viro ritrova la parità (14-14). Vedovotto out da posto-2, Botto punisce con l’ace: blues che tornano a +2 (16-14). Preti da posto-4, 19-16 importante e time out Tardioli. Padroni di casa che scappano sfruttando il turno di battuta di Wagner che prosegue fino al 21-16. Sul 22-17 dentro Filippi per Pedron: ace di Preti, +6. Sul 23-18 torna in campo il palleggiatore titolare. Serniotti decide di fermare il gioco sul 23-19. Cinque set ball Cuneo (24-19): Botto chiude al secondo, 25-20 e 1-1.

TERZO SET

Piemontesi che spingono ancora, comandando i primi scambi: Wagner colpisce per il 5-3. Bellei e Vedovotto rimettono in carreggiata gli ospiti, parità a quota 5. Set combattuto, con Cuneo che prova a strappare e Porto Viro sempre pronto a tornare in scia: botta e risposta Wagner-Mariano, 10-10. Bellei manda due volte fuori il lungolinea da posto-2, biancoblu che si ritrovano a +3 (15-12). Padroni di casa che avanzano ancora: il pallonetto di Wagner beffa il muro avversario, 17-13 e time out Tardioli. Rosanero molto più fallosi rispetto ai precedenti set, Cuneo ne approfitta e si porta sul 20-15. Ace di Botto, si va verso il 2-1 (21-15). Cuneo vede il traguardo: il primo tempo di O’Dea si spegne a rete, poi Preti evita il muro a tre rivale regalando ben 7 set ball ai suoi (24-17). Al secondo, chiude Codarin (25-18 e 2-1).

QUARTO SET

Subito ace di Sighinolfi, 1-0. Porto Viro c’è e prova a risollevarsi con i suoi uomini di grande esperienza: inizio in equilibrio, quindi, 4-4. Ace di Botto, Cuneo prova a prendere campo: 8-6. Doppio muro, scatto biancoblu a +4 sulla spinta dei tifosi: 11-7. Sul 12-7 inevitabile time out per Tardioli. Preti attacca, Codarin mura ed esulta sotto la tribuna: 15-10. Padroni di casa che non calano nella qualità del gioco ed arrivano all’ultima curva con un prezioso +4 (20-16). Porto Viro trova le ultime energie per rifarsi sotto: Barone mura per il -2 (21-19). Preti prova a scacciare i timori, attacca per il +3 ma sbaglia il servizio (22-20). Cuneo tiene e si conquista tre match ball con Botto: chiude lo stesso capitano, 25-21 e 3-1.