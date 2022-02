Incendio al Rucas: prosegue lo spegnimento dei Vigili del Fuoco

Sono proseguite per tutta la notte di oggi (1 febbraio) le attività di spegnimento dell’incendio divampato nella giornata di ieri nei boschi del Rucas, oltre Bagnolo Piemonte.

Sul posto sono presenti stabilmente tre squadre dei Vigili del Fuoco, oltre agli AIB, che stanno però incontrando difficoltà perchè le fiamme vengono costantemente alimentate dal vento, abbattutosi da ieri su quasi tutto il Piemonte.

In mattinata arriverà sul posto anche il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) per valutare azioni specifiche e mirate per sedare il rogo.