Volley A2/M – Tie-break vincenti per Mondovì e Cuneo nella domenica delle sorprese

È stata una quinta giornata di ritorno della Serie A2 maschile di pallavolo scoppiettante quella appesa conclusasi nel fine settimana. Due delle prime tre in classifica perdono piuttosto a sorpresa, mentre si rivitalizza anche la corsa salvezza. Sicuramente i quarti di finale di Coppa Italia dello scorso mercoledì hanno influito, così come le semifinali che si disputeranno a loro volta tra due giorni. Sia le diverse motivazioni che i diversi stati fisici hanno influito sull’esito di questa giornata.

Il primo esempio viene dal “Palamanera”, dove la Synergy Mondovì va sotto per 2 set a 1 contro Castellana Grotte ma trova la forza di annichilire i pugliesi nel quarto e quinto parziale. Per gli ospiti si tratta un’ulteriore delusione dopo la sconfitta nei quarti di finale di Coppa, che hanno indubbiamente influito a livello mentale e fisico. Per contro Mondovì potrebbe aver svoltato la propria stagione: la formazione di coach Denora accorcia a soli tre punti da Siena (che ha rinviato la sfida contro Lagonegro ed ha lo stesso numero di partite) e a quattro da Ortona, la quale ha però due partite in più rispetto ai “Galletti”.

La sconfitta di Castellana Grotte fa indubbiamente piacere anche a Cuneo, nonostante il favore arrivi dai non esattamente amati “compagni di provincia”. La formazione di coach Serniotti fa però pienamente il suo a Brescia, recuperando a sua volta una situazione complicata e vincendo il tie-break. I biancoblu tengono a riposo il palleggiatore titolare Pedron, forse anche in vista dell’imminente semifinale di Coppa Italia, ma il sostituto Filippi non lo fa rimpiangere per lunghi tratti. La sconfitta a sorpresa di Bergamo lancia poi i cuneesi a un solo punto dalla vetta.

Si diceva di Bergamo, che perde la concentrazione tra le due sfide di Coppa e cede 3-0 a Santa Croce. La squadra toscana ha invece salutato la Coppa lo scorso mercoledì e l’atteggiamento rabbioso con cui si è presentata in questa sfida è una grande risposta. I parziali non sono mai in discussione e i bergamaschi possono così concentrarsi sulla semifinale di Coppa contro Reggio Emilia.

Proprio Reggio Emilia si impone al tie-break a Motta di Livenza sull’onda lunga dell’impresa fatta in settimana a Santa Croce. La terza tappa di questa settimana folle per gli emiliani sarà infine Bergamo, per la semifinale di Coppa. I veneti, per contro, perdono l’occasione di fare più punti con una formazione altrettanto stanca ma decisamente più motivata.

Nell’anticipo del sabato fa l’impresa Ortona, che muove la classifica approfittando di stanchezza e distrazione di Porto Viro, certamente già focalizzata sulla semifinale di Coppa a Cuneo. Gli abruzzesi escono quindi dalla zona retrocessione grazie a questo successo, anche se sia Siena che Mondovì hanno un paio di partite in meno. Ha osservato il turno di riposo Cantù.

SERIE A2 – RISULTATI

HRK Diana Group Motta – Conad Reggio Emilia 2-3 (25-21, 26-28, 25-21, 23-25, 9-15)

Kemas Lamipel Santa Croce – Agnelli Tipiesse Bergamo 3-0 (25-17, 25-20, 25-19)

Synergy Mondovì – BCC Castellana Grotte 3-2 (20-25, 25-21, 16-25, 25-14, 15-8.

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 2-3 (23-25, 25-19, 25-17, 17-25, 9-15)

Sieco Service Ortona – Delta Group Porto Viro 3-1 (25-22, 19-25, 27-25, 25-11)

Cave Del Sole Lagonegro – Emma Villas Aubay Siena RINVIATA

Riposa: Pool Libertas Cantù

SERIE A2 – CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo 33;

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 32;

BCC Castellana Grotte, Kemas Lamipel Santa Croce 29;

Cave Del Sole Lagonegro 26;

HRK Diana Group Motta 25;

Conad Reggio Emilia 23;

Delta Group Porto Viro 21;

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia, Pool Libertas Cantù 18;

Sieco Service Ortona 14;

Emma Villas Aubay Siena 13;

Synergy Mondovì 10.

1 incontro in meno: BCC Castellana Grotte, Conad Reggio Emilia, Emma Villas Aubay Siena, Synergy Mondovì.

1 Incontro in più: Cave Del Sole Lagonegro, Pool Libertas Cantù, Sieco Service Ortona.

SERIE A2 – PROSSIMO TURNO

Sabato 5 Febbraio 2022, ore 20.30

Delta Group Porto Viro – Pool Libertas Cantù

Domenica 6 Febbraio 2022, ore 17.00

Agnelli Tipiesse Bergamo – Cave Del Sole Lagonegro

BCC Castellana Grotte – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia

Domenica 6 Febbraio 2022, ore 18.00

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce

Conad Reggio Emilia – Synergy Mondovì

Emma Villas Aubay Siena – Sieco Service Ortona

Riposa: HRK Diana Group Motta