Serie D: programma e arbitri della prima giornata di ritorno nel Girone A

Inizia in questo fine settimana il girone di ritorno del Girone A di Serie D: spicca in Granda il derby Bra-Saluzzo, mentre il Fossano sarà di scena in Liguria, sul campo del Ligorna. Di seguito il programma e le designazioni arbitrali.

Anticipi

Sabato 29 gennaio alle 14.30 si disputano Rg Ticino-Casale e Varese-Lavagnese (Girone A)

Girone A – Programma e arbitri ventesima giornata

Bra-Saluzzo (Arbitro Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Asti-Novara (Marco Peletti di Crema), Borgosesia-Chieri (Davide Gandino di Alessandria), Varese-Lavagnese (Cristiano Ursini di Pescara), Dethona-Vado (Daniele Aronne di Roma 1), Imperia-Gozzano (ore 15, Adil Bouabid di Prato), Ligorna-Fossano (Marco Maria Di Nosse di Nocera Inferiore), Rg Ticino-Casale (Leonardo Di Mario di Ciampino), Sanremese-Caronnese (Marco Di Loreto di Terni), Sestri Levante-Pontdonnaz (Davide Galiffi di Alghero).