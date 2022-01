Cross di Luserna: buone prestazioni per i giovani dell’Atletica Mondovì

A Luserna San Giovanni domenica 23 si è svolta la terza ri-edizione del Cross che, soprattutto a metà degli anni ’80, era diventato uno dei più importanti del panorama nazionale.

Quest’anno la campestre, svolta nei prati adiacenti agli impianti sportivi ai piedi della Val Pellice, era valida come prima prova del Trofeo Piemonte Giovanile e come selezione per la rappresentativa regionale Cadetti e Cadette per i campionati Italiani di Trieste.

L’Atletica Mondovì – Acqua S Bernardo ha preso parte alla selezione con cinque cadetti e una cadetta. Nella gara di 3 km maschile, su un bel percorso tortuoso con leggeri avvallamenti ed ostacoli naturali, si laurea vincitore Cristian Piana del Gravellona VCO: i monregalesi si sono ben difesi con il garessino Giacomo Bisio 23°, Luca Bracco 30° (all’esordio nella categoria), Riccardo Prette 37°, Antonio Boetti 49° e Valerio Cerri 59°.

Tra le Cadette, impegnate nella 2 km vinta da Rosa Alice Brusin dell’Atletica Saluzzo, ha esordito in una gara di atletica Alice Preve che centra un incoraggiante 33° posto.

Per la categoria Ragazzi (1,2km) ottimo 10° posto di Giorgio “Rufus” Comino, mentre per le ragazze si segnala il 43° posto di Paola Ambrosio.

c.s.