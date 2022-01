Volley A2/F – Cadono LPM Bam Mondovì e Pinerolo, Talmassons riposa e ringrazia

Dopo molte giornate menomate dal COVID, anche la Serie A2 femminile di pallavolo torna quasi a pieno regime. Nel girone B, quello della LPM Bam Mondovì, non si è giocata solamente la sfida tra Albese e Vicenza, mentre riposava la capolista Talmassons, che ha visto le dirette rivali avere enormi problemi in questa ripartenza.

Un riferimento non troppo velato è alla LPM Bam Mondovì, che dopo quasi un mese di inattività forzata era di scena a Martignacco e ne è uscita con una netta sconfitta per 3-0. Le padrone di casa friulane hanno dimostrato maggior qualità al cospetto di una formazione monregalese fallosa e ancora non settata sul ritorno in campo. Con questa sconfitta, inoltre, Mondovì si vede raggiungere in classifica da Montecchio, che però ha due partite in più in questo momento.

Anche Pinerolo fatica molto dopo più di un mese di inattività e cade in casa al tie-break contro Club Italia. Le giovani federali spiccano in attacco e creano diversi grattacapi alle pinerolesi, a cui non basta la solita Zago (30 punti). Trascinate da Adelusi (24) le azzurrine ottengono una vittoria pesante e si preparano a ospitare, questo sabato, la LPM Bam Mondovì.

Come si diceva in precedenza sale in classifica Montecchio, che deve sudare cinque set per avere ragione di Catania. Le padrone di casa siciliane si trovano anche in vantaggio per 2-0, salvo poi cedere alle ospiti trascinate da una Giorgia Mazzon da 35 punti. Per le catanesi, che tornano a muovere la classifica, si tratta della decima sconfitta consecutiva, con la vittoria che manca addirittura dal 17 ottobre.

A chiudere la giornata c’è la sfida tra Modica e Soverato, vinta agilmente dalle ospiti. Le siciliane non riescono a incidere né in battuta né in attacco, cosa che invece riesce alle calabresi. Queste ultime sono alla seconda vittoria consecutiva in campionato (anche se la prima risale al 5 dicembre) e si rilanciano in classifica dopo un periodo molto scuro.

La settimana entrante vede anche l’inizio dei recuperi delle gare rinviate causa COVID. Modica-Montecchio e Soverato-Catania sono le prime sfide in tal senso e daranno alcune indicazioni sui trend di questo inizio 2022.

SERIE A2/F, GIRONE B – RISULTATI

Sabato 22 gennaio ore 18:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza RINVIATA

Domenica 23 gennaio ore 17:00

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Lpm Bam Mondovì 3-0 (25-21, 25-22, 25-17)

Egea Pvt Modica-Ranieri International Soverato 0-3 (12-25, 18-25, 11-25)

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Club Italia Crai 2-3 (24-26, 25-14, 25-21, 22-25, 12-15)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 2-3 (25-16, 25-21, 23-25, 17-25, 15-17)

Riposa: CDA Talmassons

SERIE A2/F, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons 32*;

Eurospin Ford Sara Pinerolo 30**;

Lpm Bam Mondovì***; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 26*;

Tecnoteam Albese Volley Como 19***;

Ranieri International Soverato 17***; Itas Ceccarelli Group Martignacco 17*;

Club Italia Crai***; Anthea Vicenza 13***;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 5***;

Egea Pvt Modica 3***.

*una partita in meno;

**due partite in meno;

***tre partite in meno.

SERIE A2/F, GIRONE B – PROGRAMMA

Mercoledì 26 gennaio, ore 15.30

Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Mercoledì 26 gennaio, ore 18.00

Ranieri International Soverato – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

Sabato 29 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Tecnoteam Albese Volley Como

Sabato 29 gennaio ore 16:00

Club Italia Crai – Lpm Bam Mondovì

Domenica 30 gennaio ore 15:30

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Domenica 30 gennaio ore 17:00

Anthea Vicenza – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Cda Talmassons – Ranieri International Soverato

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio