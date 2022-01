La lumaca cheraschese si racconta e si gusta all’Open Baladin

Giovedì 27 gennaio a Cuneo andrà in scena il secondo show cooking dell’anno firmato Coldiretti Campagna Amica nei locali dell’Open Baladin, una nuova occasione per sperimentare gustosi piatti con le materie prime di eccellenza della Granda.

Dopo il successo del cappone di Morozzo, protagonista del primo show cooking, sarà la volta della lumaca cheraschese: un curioso appuntamento per scoprire il mondo dell’elicicoltura e le caratteristiche di una carne prelibata, il cui consumo cresce di anno in anno in Italia.

Al centro ci sarà la Helix Aspersa dell’azienda agricola Sebastiano Giacosa di Savigliano. L’allevatore, oltre a illustrare le insospettabili proprietà di questa lumaca, racconterà la sua realtà imprenditoriale, nata come azienda frutticola che negli anni ha scelto di diversificare la produzione avviando nel 2010 un allevamento di lumache, divenuto oggi l’attività principale. L’azienda, che alleva lumache su una superficie di circa 10.000 metri quadrati, è indirizzata principalmente alla vendita diretta di prodotto fresco.

La lumaca cheraschese sarà materia prima di stuzzicanti piatti realizzati sul momento in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Dronero, da assaporare in abbinamento ad assaggi di birra Baladin, fra racconti di ricette e interessanti spunti da provare in cucina.

“Mettendo al centro i prodotti agricoli e le storie di chi li coltiva, i nostri show cooking offrono ai consumatori ottime opportunità di incontro e dialogo con i produttori e li sensibilizzano ad acquistare prodotti di qualità, completamente tracciati e legati al territorio” dichiara Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Coldiretti Campagna Amica.

Appuntamento, dunque, per giovedì 27 gennaio alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito con obbligo di Green Pass rafforzato e di prenotazione (telefono: 0171 489199). Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it

