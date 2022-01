Atletica: weekend di debutti positivi per il Roata Chiusani

Buone prove per i giovani dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati domenica 23 gennaio, nel Cross di Luserna San Giovanni, valido come prima prova del Trofeo Piemonte di Cross giovanile.

All’esordio in categoria Cadetti, bene sul percorso di 3km Pietro Matarazzo, Francesco Gollé, Samuele Ribotta e Matteo Falco.

Prima prova in categoria Cadette anche per Teresa Vizio, ben piazzata nella prova sui 2km.

Ben classificato Andrea Mandrile nei 1200 Ragazzi, buona prova per la sorella Marta, tra gli esordienti F8.

Accompagnati dal tecnico Fabio Milano, buon inizio di stagione indoor 2022 per alcuni atleti roatesi, invece, impegnati in pista a Padova, al Meeting nazionale open disputatosi lo scorso weekend.

Alessandro Massa, in gara nel salto in alto, supera l’asticella posta ad 1,93m al primo tentativo, classificandosi in sesta posizione.

Tommaso Morello lancia il peso da 7,260 kg a 11,12 m classificandosi 6°, mentre nella categoria juniores Edoardo Sanfelici lancia il peso da 6kg a 12,12 m chiudendo la prova in 4° posizione.

A Torino, accompagnato dal tecnico Alice Minetto, David Dalmasso si classifica nono agli assoluti indoor di Salto Triplo con la misura di 11,24m.

c.s.