Volley A2/F – Prove tecniche di normalità: la LPM Bam Mondovì torna in campo a Martignacco

Sembra affievolirsi l’ondata di positività al COVID-19 che ha travolto la Serie A2 femminile di pallavolo. Dopo due giornate disputate a singhiozzo sembra finalmente che diverse squadre possano tornare in campo. Su dieci gare dei due gironi, “solamente” tre sono state posticipate. Una di queste è nel girone B ed è la sfida tra Albese e Vicenza, a causa di persistenti positività nel gruppo squadra veneto.

Torna quindi sul taraflex la LPM Bam Mondovì, impegnata sul campo di Martignacco. Il “Puma” torna in campo dopo quasi un mese dall’ultima competizione ufficiale, in una gara subito importante per non perdere contatto dalle primissime posizioni. All’andata, nella sfida del Palamanera, fu gara vera: la formazione friulana si ritrovò anche avanti 2-1 prima di cedere alla rimonta delle monregalesi, trascinate dai 26 punti di Hardeman. Nella formazione padrona di casa gioca un prodotto del vivaio di Mondovì, la palleggiatrice Chiara Ghibaudo.

Il turno può essere molto positivo per Pinerolo, che ospita il Club Italia. Le giovani azzurrine non giocano addirittura dal 4 dicembre e saranno quindi alla ricerca difficile ricerca del ritmo gara. Il riposo di Talmassons potrebbe anche permettere alle pinerolesi il ricongiungimento in vetta, con queste ultime con una partita in meno.

A due punti dalla LPM Bam Mondovì c’è Montecchio, che però ha due gare in più. La formazione veneta, alla seconda gara del 2022, è ospite di Catania, la quale non scende in campo dal 19 dicembre. Difficile vedere un pronostico aperto in questo confronto, con le siciliane che sono molto indietro in classifica e sono state vittime di diverse casi di positività.

Chiude (per ora) la giornata la sfida tra Modica e Soverato. Avevamo lasciato entrambe le formazioni a dicembre, entrambe capaci di vincere la loro ultima gara disputata dopo lunghe serie negative. La sfida sembra chiusa a favore delle calabresi, ma dopo il lungo periodo di inattività tutto potrebbe succedere.

SERIE A2/F – PROGRAMMA

23-01-2022, ore 17:00

Itas Ceccarelli Group Martignacco – LPM Bam Mondovì

Egea Pvt Modica – Ranieri International Soverato

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Club Italia Crai

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Tecnoteam Albese Volley Como – Anthea Vicenza RINVIATA

SERIE A2/F – CLASSIFICA

Cda Talmassons 32*;

Eurospin Ford Sara Pinerolo 29**;

LPM Bam Mondovì 26***;

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24*;

Tecnoteam Albese Volley Como 19**;

Ranieri International Soverato***, Itas Ceccarelli Group Martignacco 14*;

Anthea Vicenza 13**;

Club Italia Crai 11***;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4***;

Egea Pvt Modica 3***.

*una partita in meno;

**due partite in meno;

***tre partite in meno.