Barolo, sabato 29 gennaio appuntamento al WiMu con le “wine experience”

Una visita speciale sulle tracce degli “ingredienti” del vino, per osservare da vicino i terreni dei vigneti, scoprire attraverso una moderna mappa in rilievo quali sono i confini di cru e zone di produzione, e ancora annusare i profumi e gli aromi che fanno grandi i vini di questo territorio. Al WiMu di Barolo tornano le Wine Experience, il format di visita con brindisi finale alla scoperta dei grandi vini del territorio.

La Barolo & Castles Foundation torna a proporre sabato 29 gennaio l’esperienza di “discesa approfondita” attraverso i piani del castello Falletti, accompagnata dal racconto storico e geografico della produzione locale dei vini. Utilizzando “materiali e strumenti esterni”, infatti, si indagheranno gli aspetti più caratteristici e le particolarità, le differenze geo-morfologiche che rendono il territorio di Langhe e Roero così speciale per la produzione del vino. Una visita in cui non mancheranno aneddoti e curiosità sulla bevanda che, da secoli e sempre di più, rappresenta la storia, la cultura e la tradizione di interi popoli e territori. Il tutto accompagnato da un brindisi con un calice di Barolo proposto alla fine del tour.

L’appuntamento è con un turno unico di partenza alle 17.00. La durata della visita è di circa un’ora e mezza.

Le Wine Experience al WiMu di Barolo sono un’attività realizzata con il contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del bando Musei Aperti.

Info e costi:

Wine Experience 7 € (visita guidata e assaggio di Barolo) oltre il biglietto di ingresso al museo. I possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta sostengono il solo costo della visita (7 €). Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a info@wimubarolo.it (entro le ore 12.00 di venerdì 28 gennaio).

L’accesso al museo per gli over 12 sarà consentito esclusivamente alle persone munite di green pass rafforzato (avvenuta guarigione o doppia dose vaccinale) da esibire all’ingresso.

WiMu – Museo del vino a barolo

Mail: info@wimubarolo.it

www.wimubarolo.it