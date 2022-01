«Le azioni a favore dell’ambiente ci rendono felici»

Non solo sono or­mai imprescindibili per salvare il Pianeta: la cura e il rispetto dell’ambiente portano alla felicità. Ne è convinto Roberto Cavallo, amministratore delegato del­la Coo­pe­­ra­tiva Erica e divulgatore scientifico.



Cavallo, quali sono i suoi progetti per il 2022?

«Più che miei direi “nostri”: non riesco a farne senza la fondamentale collaborazione dei colleghi di Erica. In queste settimane stiamo preparando la nuova edizione di “Keep Clean And Run”, in italiano “Pulisci e Corri”, la corsa che si effettua raccogliendo i rifiuti più lunga del mondo. Con­tinuano i progetti in Italia e nel mondo per un futuro più sostenibile, dal­l’Etiopia a casa nostra: a questo proposito mi piace sottolineare gli straordinari risultati raggiunti dal Comune di Bra nella gestione dei rifiuti urbani e il Piano di Adat­tamento al Cambia­men­to Cli­matico per il Comune di Alba. Poi continuo a scrivere e… a correre».

Soffermiamoci un istante pro­prio su Alba e Bra…

«Partiamo da Bra. In Italia sono pochi i comuni attorno ai 30mila abitanti che hanno superato il 90% di raccolta differenziata e che producono meno di 70 chili per abitante all’anno di rifiuti da inviare a smaltimento. C’è chi continua a parlare di costruire inceneritori, ma se tutti i comuni italiani seguissero l’esempio di Bra, cosa che per le città grandi significherebbe suddividere le città stesse in quartieri da 30mila abitanti, si produrrebbero meno di 4 milioni di tonnellate di rifiuti da destinare allo smaltimento e oggi abbiamo inceneritori per più di 5 milioni di tonnellate. In­somma, potremmo iniziare a spegnerli, altro che co­struirne di nuovi. Il prossimo passo, a mio avviso, sarà quello di dotarsi di piani di prevenzione e di economia circolare. Analogamente, oc­cor­re strutturare Piani di Adat­tamento al Cambia­men­to Climatico co­me sta facendo il Comune di Alba. Pur­troppo, siamo passati dal­la “lotta al cambiamento climatico” alla “mitigazione” e adesso ci siamo ri­dot­ti a do­verci adattare. Ad Alba si stanno analizzando i dati e si sta verificando ciò che davvero si può fare, ma posso anticipare una cosa: per ottenere risultati significativi occorre la partecipazione di tutti, cittadini, imprese e Ammi­ni­strazione; se manca anche solo uno degli attori i risultati non arriveranno».

A proposito di cambiamento climatico, qual è a oggi la situazione?

«È complessa, soprattutto perché i fenomeni che osserviamo oggi sono frutto di un equilibrio atmosferico di al­cuni anni fa. È come quando guardiamo una stella nel cielo: la vediamo brillare, ma in realtà potrebbe anche essere già spenta, perché il tempo che ha impiegato la luce ad arrivare fino a noi può essere di centinaia o migliaia di anni. Ciò che oggi possiamo misurare con certezza è la concentrazione di gas a effetto serra nell’atmosfera, principali re­sponsabili del riscaldamento globale e, dunque, del cambiamento climatico. L’altra cosa che si può fare è confrontare questa concentrazione con quella relativa a periodi precedenti della storia della Terra e provare a intuire cosa potrebbe accadere, sulla base di quanto è già successo, e a proiettare nel futuro scenari evolutivi. Ad esempio, l’attuale concentrazione di anidride carbonica, il principale gas a effetto serra, è di 418 parti per milione e probabilmente a maggio supererà le 422 parti per milione. Una concentrazione così alta non c’è mai stata da quando l’uomo abita la Terra: per trovarla dobbiamo risalire a milioni e milioni di anni fa, quando ad Alba c’era il mare…».



Il cambiamento climatico si sta facendo sentire e si farà sentire anche sul nostro territorio? Quali saranno le conseguenze?

«Ad Alba e, più in generale, in Piemonte siamo relativamente fortunati, perché i picchi violenti dei fenomeni atmosferici, da trombe d’aria, uragani, tempeste di vento, piogge violente a desertificazione, sono attutiti da una serie di condizioni locali. Di certo avremo una concentrazione della piovosità in periodi ristretti e lunghi periodi di assenza di precipitazioni e aumenterà la temperatura d’estate. Il rischio maggiore sarà l’arrivo di specie viventi, animali e in particolare insetti attualmente non presenti, che potranno essere vettori di malattie che oggi qui non conosciamo: la più vicina a raggiungerci oggi è la febbre del Nilo».



Noi cosa possiamo fare nella nostra quotidianità?

«Dobbiamo sicuramente im­pa­­rare a fidarci di più di alcune situazioni ed essere più preparati e cauti, con il giusto grado di timore, in altre: l’esempio è che siamo più preoccupati di prendere un aereo che dell’uscire di casa e salire in automobile, ma in realtà i rischi sono nettamente superiori per quanto ri­guarda la seconda circostanza. La consapevolezza è ciò che ci porta a documentarci e le cose che possiamo fare, singolarmente, sono davvero tante: produrre meno rifiuti, consumare meno energia, muoverci e riscaldarci producendo meno emissioni, piantare alberi e prenderci cura degli spazi verdi comuni. Tra l’altro tutte cose che ci danno felicità».

Articolo a cra di Adriana Riccomagno