Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì rinvia ancora, si gioca solo Montecchio-Albese

Non accenna a diminuire l’ondata di casi di COVID-19 che ha “travolto” la Serie A2 femminile di pallavolo. Di dieci partite previste nella giornata, divise sui due gironi, solamente due avranno luogo. Ed una sola riguarda il girone della LPM Bam Mondovì.

Proprio la LPM Bam Mondovì doveva essere di scena in casa contro Vicenza, ma alcuni casi di positività hanno portato al rinvio della gara. È ormai quasi un mese ormai che le “Pumine” non scendono in campo. L’ultima gara risale infatti al 22 dicembre, la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia contro Macerata. Salvo ulteriori rinvii, la formazione monregalese dovrebbe essere di scena la prossima domenica a Martignacco.

Le uniche due formazioni del girone che scendono in campo sono dunque Montecchio e Albese. La formazione lombarda è quella che nel 2022 ha trovato maggiore continuità ed è già alla seconda gara dell’anno nuovo. La prima non è andata benissimo, con una sconfitta per 3-1 contro Talmassons che però ancora una volta ha mostrato la verve che la contraddistingue. Dall’altra parte le venete stanno occupando la quarta posizione e tre punti porterebbero al sorpasso su Mondovì, sebbene con due partite in più.

SERIE A2, GIRONE B – PROGRAMMA

Club Italia Crai – Itas Ceccarelli Group Martignacco RINVIATA

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Tecnoteam Albese Volley Como

LPM BAM Mondovì – Anthea Vicenza RINVIATA

Volley Soverato – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania RINVIATA

CDA Talmassons – Egea PVT Modica RINVIATA

Riposa: Eurospin Ford Sara Pinerolo

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Cda Talmassons***, Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*;

Lpm Bam Mondovì 26*;

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24;

Tecnoteam Albese Volley Como 16;

Ranieri International Soverato*, Itas Ceccarelli Group Martignacco 14;

Anthea Vicenza 13;

Club Italia Crai 11*;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*;

Egea Pvt Modica 3*.

*una partita in meno;

**due partite in meno;

***una partita in più.