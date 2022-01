Domenica 23 gennaio il Girone C recupera, a meno di ulteriori rinvii causa Covid, tre partite della quattordicesima giornata. Alle 14.30 sono in programma Carignano-Sommariva Perno, Infernotto-Azzurra (a Bagnolo Piemonte) e PancalieriCastagnole-Polisportiva Montatese (a None).