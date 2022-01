“G. Baruffi” Ceva e Ormea: ultimi appuntamenti con “Scuola aperta”

Ultimi appuntamenti con “Scuola aperta” per il “G. Baruffi” che, sabato pomeriggio 15 gennaio dalle 14.30 alle 17, aprirà le porte della sede di Ceva e domenica 16 gennaio, dalle 10.30 alle 16.30, quelle della Scuola forestale di Ormea.

Ampia l’offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore che, per la sede cebana, vanta tre corsi: Liceo scientifico, “Amministrazione, finanza e marketing” con l’interessante curvatura “Management, cultura di impresa e digital marketing” volta a fornire agli studenti competenze anche di video making e creazione di siti web e “Costruzioni, ambiente e territorio”, con l’inedita curvatura sportiva. Una proposta, quest’ultima, rivolta ai ragazzi che già praticano sport, ma pure a chi non frequenta ambienti sportivi al di fuori dell’orario scolastico ma vuole mettersi in gioco e, attraverso una didattica che guarda allo sport, ottenere una nuova specializzazione.

A conclusione del nuovo ciclo di studi, il diplomato avrà perfezionato le proprie competenze motorie, sarà capace di individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia in contesti sia locali che globali e avrà maturato competenze specifiche nella progettazione e gestione economica degli impianti sportivi, nonché nell’organizzazione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche sportive.

“Imparare facendo” è lo slogan della sede ormeese che alla didattica amalgama l’imprescindibile contatto con la natura e l’ambiente, da studiare, conservare e promuovere. Annessa alla Scuola forestale di Ormea, una tra le quattro Scuole forestali d’Italia, vi è l’azienda agraria che riserva agli studenti attività laboratoriali di apicoltura, produzione di vino e succo di mele. Al via, inoltre, il nuovo “Castagneto didattico” per la produzione di farina di castagne.

Le visite in programma nel fine settimana al “Baruffi” di Ceva e Ormea si svolgeranno in sicurezza, secondo precise scansioni temporali e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge attualmente previste. I docenti saranno a disposizione per illustrare l’offerta formativa a studenti e genitori. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare 339 6656523 oppure scrivere a orientamento@barufficevaormea.it I genitori che avessero necessità di supporto e consulenza per inoltrare la domanda di iscrizione possono rivolgersi alle segreterie delle due sedi, previo appuntamento e possesso del GP.

