Cross del Campaccio: la borgarina Anna Arnaudo nella top-10 in Lombardia

Giovedì 6 gennaio, nel 65º Cross del Campaccio a San Giorgio su Legnano (Milano), ottimo risultato per la borgarina Anna Arnaudo (tesserata per il Battaglio Cus Torino), che, come già ricordato da Ideawebtv.it, si è piazzata 9ª assoluta e 2ª delle italiane.

Ha condotto una gara appena dopo le migliori africane e dietro all’amica Nadia Batto­cletti, 6ª assoluta e 1º delle italiane. Tutte e due medaglia d’oro u23 a Dublino, sono state brave in una gara dominata dall’Africa.

Nelle prove juniores, terzo Elia Mattio, Valle Varaita. 20ª la campionessa di corsa in montagna e compagna di società, Francesca Ghelfi. Tra le junior, 5ª Matilde Bagnus (Valle Varaita). Tra gli Allievi: Francesco Mazza 2º, Atl. Saluzzo, 10º Tommaso Olivero, Dragonero. Cadette, Alice Rosa Brusin 4ª, Atl. Saluzzo.

