Volley A1/F – IL PUNTO: a Monza il derby lombardo, rinviate tutte le altre gare

L’unica sfida della 14^ Giornata del Campionato di Serie A1 femminile di volley in programma in questo weekend – causa i vari rinvii dovuti alla pandemia – è andata in scena all’ Arena di Monza, dove la Vero Volley Monza ospitava la Unet e-Work Busto Arsizio, per uno dei più sentiti derby lombardi del campionato.

Le ragazze di Gaspari arrivavano dalla sconfitta interna per 3-0 subita nei quarti di Coppa Italia per mano di Chieri, mentre le bustocche erano chiamate agli straordinari, con la terza partita ravvicinata nel nuovo anno in sei giorni, dopo la vittoria nei quarti di Coppa Italia a Scandicci e la sconfitta subita in semifinale a Roma per mano di Conegliano.

Alla fine, si è materializzata una vittoria netta per la Vero Volley Monza che cancella così nel migliore dei modi il passo falso di fine anno in Coppa Italia, e si porta momentaneamente al primo posto in classifica insieme a Conegliano. Mattatrice della sfida Stysiak con 22 palloni messi a terra.

Per la Unet e-Work un passo falso dopo le tante buone prestazioni ravvicinate, con le ragazze di Musso che potranno rifiatare nei prossimi giorni e tornare ad allenarsi al completo.

Rinviate a data da destinarsi tutte le altre sfide della 14^ giornata, compresa Acqua & Sapone Roma Volley Club – Bosca San Bernardo Cuneo. Le “gatte” torneranno finalmente in campo (salvo nuovi rinvii) domenica 16 gennaio in casa contro Trentino.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE – 1^ GIORNATA DI RITORNO

Domenica 9 gennaio ore 18:00 (diretta Sky Sport Arena e VBTV)

Vero Volley Monza – Unet E-Work Busto Arsizio 3-0 (25-21 25-19 25-16)

Domenica 9 gennaio

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano RINVIATA

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri RINVIATA

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Bosca San Bernardo Cuneo RINVIATA

Savino del Bene Scandicci – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore RINVIATA

Delta Despar Trentino – Volley Bergamo 1991 RINVIATA

Giovedì 24 febbraio ore 20:30 (VBTV)

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 31; Vero Volley Monza 31**; Igor Gorgonzola Novara 28; Savino Del Bene Scandicci 26; Unet E-Work Busto Arsizio 26**; Reale Mutua Fenera Chieri 22; Il Bisonte Firenze 17*; Bosca S.Bernardo Cuneo 16; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12; Volley Bergamo 1991 9*; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9; Delta Despar Trentino 9; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8.

*una partita in meno

**una partita in più