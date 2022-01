GREEN PASS, FACCIAMO CHIAREZZA: ecco quando è obbligatorio con le nuove regole (GUARDA LE SLIDE)

Sono ufficialmente entrate in vigore le nuove regole anti-Covid relative all’uso ed all’obbligatorietà del Green Pass e del Super Green Pass su tutto il territorio nazionale.

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, da oggi, lunedì 10 gennaio, si applicano infatti le misure previste: per la zona bianca a Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria; per la zona gialla ad Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Di seguito la nostra tabella riassuntiva sulle attività principali e le slide aggiornate.