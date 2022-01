Volley B1/F: Libellula Nerostellata con cuore e orgoglio, 2-3 al Settimo Milanese

Prova di grande orgoglio e di grande cuore, ieri sera, per la Libellula Nerostellata (Bra).

Le libellule non scendevano in campo dalla trasferta di Legnano (11 dicembre scorso), poi il rinvio della sfida con Novate Milanese (del 19 dicembre) e la sosta per le festività natalizie. In frazione Vighignolo (ieri) le rossonere hanno vinto per 2-3 al cospetto del Visette di Settimo Milanese: 25-21, 18-25, 18-25, 25-23, 13-15, i parziali. Il confronto tra le lombarde e le piemontesi, è stato l’unico match disputatosi del girone A di Serie B1: tutti posticipati a data da destinarsi, gli altri incontri di giornata, causa Covid. Le ragazze allenate da Marco Relato salgono a quota 14 punti in classifica.

Sabato 15 gennaio (alle ore 15) la Libellula Nerostellata sarà di scena in Sardegna: al “Pala Andreotti” di Palau (SS), affronteranno la capolista nella prima giornata di ritorno.