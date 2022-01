Lotteria Italia, a Centallo un biglietto vincente da 20.000 €, altre sette vincite in Piemonte

Lazio pigliatutto nell’edizione 2021 della Lotteria Italia. Nella regione, riferisce l’agenzia specializzata Agimeg, sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro, grazie all’apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di euro centrato a Roma, del terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina (RI) e del quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella Capitale.

Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, si segnala una vincita a Centallo. Il biglietto vincente (Serie R, numero 452224) rientra nella categoria di terza fascia, quella da 20.000 €.

Altri sette biglietti di questo tipo sono stati venduti in Piemonte, che non registra altre vincite di livello superiore. I biglietti sono stati venduti a Torino, San mauro Torinese, Bricherasio, due a Settimo Torinese (TO) e Arona (NO).