FINALE COPPA ECCELLENZA LIVE: Borgaro Nobis-Alba Calcio 0-1, Delpiano da “cineteca” al 12′ pt! SEGUI LA DIRETTA!

CI SIAMO! La finalissima della Coppa Eccellenza (Piemonte) tra Borgaro Nobis e Alba Calcio (CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO SUL MATCH) oggi pomeriggio dalle ore 15 sul campo sintetico di via del Castello a Vinovo (To).

SEGUI LA NOSTRA DIRETTA TESTUALE!

FORMAZIONI UFFICIALI

Borgaro Nobis: Finamore, Gilio, L. Benassi, Fimognari, Costa, Fontana, Taraschi, Tindo, Bianco, Zunino, Orofino.

A disp: Aseglio, A. Benassi, Alasia, Leccese, Mosca, Montenegro, Gerardi, Molfetta, Sarao.

Allenatore: Giuseppe Cacciatore.

Alba Calcio: Corradino, Coppola, Arkaxhiu, Cena, Esposito, Cinquemani, Cornero, Ozara, Erbini, Delpiano, Galasso.

A disp: Costamagna, Gili, Dell’Anno, Guienne, Medda, Nania, Rossi, Adriano, Zara.

Allenatore: Salvatore Telesca.

Arbitro: Sacco di Novara (assistenti: Bertaina e Mandarino di Bra; 4° uomo: Framba di Torino).

Marcatore: 12′ pt Delpiano (A).

Note: pomeriggio sereno e gradevole.

PRIMO TEMPO:

Borgaro in divisa blu con inserti gialli; Alba Calcio in bianco con crociato rosso e inserti blu.

Partiti! 4-2-3-1 per i torinesi di Cacciatore, Telesca risponde con un ordinato 4-4-2;

2′: grande occasione per il Borgaro, svarione difensivo degli albesi, Corradino esce con i piedi e poi sbarra la strada alla conclusione di Orofino;

7′: punizione mancina di Galasso, il pallone viene comodamente bloccato da Finamore;

12′: Borgaro-Alba Calcio 0-1! Gol da “cineteca” di Edoardo Delpiano, raccoglie una corta respinta e quasi al limite dell’area “fulmina” Finamore sotto l’incrocio dei pali, con il sinistro!

16′: “brivido” per i langaroli, destro rasoterra di Bianco deviato da Corradino, la sfera sbatte sul palo e termina tra le mani del numero 1 dell’Alba;