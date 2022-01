Coppa Italia Eccellenza: il giorno della verità! A Vinovo la Finale Borgaro Nobis-Alba Calcio

Il giorno è arrivato. Oggi pomeriggio Borgaro Nobis ed Alba Calcio si sfidano sul sintetico di Vinovo per la conquista della Coppa Italia di Eccellenza, nella Finale ultimo atto della fase regionale iniziata lo scorso 29 agosto. Un cammino tortuoso, in cui le compagini di Giuseppe Cacciatore e di Salvatore Telesca hanno dovuto superare diversi ostacoli.

Il Borgaro Nobis, attualmente al sesto posto nel Girone A di Eccellenza con 28 punti, si presenta all’ultimo atto della Coppa dopo aver battuto La Pianese ed Alicese Orizzonti nel Triangolare del 1° turno, nelle sfide ad eliminazione diretta, Fulgor Ronco Valdengo, Biellese e, in Semifinale, Stresa. Capocannoniere di squadra nel torneo è stato Stefano Tindo con 4 gol messi a segno.

L’Alba Calcio, quarta nel Girone B con 18 punti, ha raggiunto la Finalissima superando invece Ac Cuneo 1905 Olmo, Pro Dronero, Benarzole e Rivoli. Il suo miglior marcatore nella competizione è stato, finora, Andrea Galasso con tre centri.

Borgaro e Alba che arrivano all’appuntamento indenni nonostante il rischio Covid che, fra isolamenti e quarantene, sta creando in queste ultime settimane diversi problemi nel regolare svolgimento di tutte le competizioni sportive. La ripresa dello stesso campionato di Eccellenza, infatti, in Piemonte è stata posticipata di una settimana, al 16 di gennaio. La gara di oggi, fortunatamente, è stata confermata: fischio d’inizio dei 90′ o, eventualmente, 120′ per assegnare l’ambito trofeo. IDEAWEBTV.IT seguirà in DIRETTA TESTUALE la sfida a partire dalle 14.45 circa: al termine, tutti video, le interviste e gli approfondimenti.