Volley A2/M: tre gare e tanti rinvii per la prima di ritorno

In attesa di chiudere il girone di andata della Regular Season con le gare rinviate e non ancora disputate, domenica 2 gennaio la Serie A2 Credem Banca si tuffa nella 1a giornata di ritorno, che coincide con il primo turno del 2022 nella categoria, ma solo tre dei sei match originariamente in programma saranno giocati.

In calendario alle 16.00 la sfida n. 14 tra Sieco Service Ortona e Gruppo Consoli McDonald’s Brescia, con gli abruzzesi che finora hanno fatto la voce grossa negli scontri diretti imponendosi 9 volte. In classifica i padroni di casa sono ultimi e, dopo essersi sbloccati in casa con Mondovì, sono rimasti ai box per il rinvio della trasferta a Castellana, mentre i tucani sono noni dopo il 3-0 nel derby interno con Cantù. Quattro ex nei roster: Fabi (14 punti ai 500 in Regular Season) e Busco da una parte, Cisolla e Galliani dall’altra. Santangelo è a 2 attacchi dai 2000 in carriera e a 19 punti dai 2000 in Regular Season.

Seconda sfida assoluta nella categoria tra Cave Del Sole Lagonegro e Delta Group Porto Viro. All’andata si sono imposti i lucani, attualmente decimi in classifica e reduci dal turno di riposo. I veneti, invece, sono balzati al sesto posto conquistando per 3-1 il derby veneto contro Motta e si presentano al Palasport Villa d’Agri con Fabroni e Vedovotto (7 attacchi vincenti ai 2500 in Regular Season, 15 attacchi ai 3000 in carriera e 1 muro ai 300), che hanno iniziato la scorsa stagione a Lagonegro.

Secondo incrocio in Serie A tra HRK Diana Group Motta ed Emma Villas Aubay Siena. All’andata furono i veneti a passare violando a sorpresa il PalaEstra con il massimo scarto. In classifica la neopromossa è in quinta posizione e ha disputato un grande girone di andata nonostante il passo falso di domenica scorsa a Porto Viro, mentre il collettivo toscano, che ritrova Battista da rivale, è 11°, ma con una partita da recuperare visto il rinvio del derby con Santa Croce. Nel team di casa Loglisci è a 3 punti dai 700 in carriera, tra gli ospiti, Rossi è a 2 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season

Turno di riposo per la Conad Reggio Emilia, che nell’ultimo turno non è scesa in campo per il rinvio della sfida in programma al PalaBursi con Bergamo. L’ultima gara giocata coincide con il successo al tie break sul campo di Santa Croce.

1a Giornata di Ritorno Regular Season Serie A2 Credem Banca

Domenica 02 Gennaio 2022, ore 16.00

Sieco Service Ortona – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia

Arbitri: Salvati Serena, Grassia Luca

Video Check: Candeloro Eleonora

Segnapunti: Di Florio Dario

Diretta YouTube Volleyball World

Domenica 02 Gennaio 2022, ore 18.00

Cave Del Sole Lagonegro – Delta Group Porto Viro

Arbitri: Vecchione Rosario, Colucci Marco

Video Check: Di Scipio Giovanni

Segnapunti: Villano Andrea

Diretta YouTube Volleyball World

HRK Diana Group Motta – Emma Villas Aubay Siena

Arbitri: Mesiano Marta, Clemente Andrea

Video Check: Mischi Francesco

Segnapunti: Boscariol Andrea

Diretta YouTube Volleyball World

Riposa: Conad Reggio Emilia

Rinviate a data da destinarsi

Kemas Lamipel Santa Croce – Synergy Mondovì

Agnelli Tipiesse Bergamo – BCC Castellana Grotte

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù

Classifica Serie A2 Credem Banca

Agnelli Tipiesse Bergamo 25, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 24, BCC Castellana Grotte 23, Conad Reggio Emilia 21, HRK Diana Group Motta 20, Delta Group Porto Viro 19, Kemas Lamipel Santa Croce 19, Pool Libertas Cantù 18, Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 15, Cave Del Sole Lagonegro 15, Emma Villas Aubay Siena 13, Synergy Mondovì 8, Sieco Service Ortona 5.

1 incontro in meno: Agnelli Tipiesse Bergamo, BCC Castellana Grotte, Conad Reggio Emilia, Kemas Lamipel Santa Croce, Emma Villas Aubay Siena e Sieco Service Ortona.

