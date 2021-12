“E le risalite”: tre teatri per una grande stagione 2022 – IL PROGRAMMA COMPLETO

Innanzitutto, dedichiamo il progetto di stagione E LE RISALITE a tutte le persone che non ci sono più, portate via dal covid19 senza poter avere neanche un contatto con i propri cari. Ma la dedica va anche a tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture sanitarie, case di cura e case di riposo, di Caraglio di Busca e di Dronero. A chi di loro potrà e vorrà, ci farà davvero piacere, dietro loro richiesta, poter offrire uno spettacolo a scelta della nuova stagione dei tre Teatri Civici cittadini.

Per arginare le crisi di ogni sorta Santibriganti Teatro omaggia Lucio Battisti, traendo il titolo del nuovo progetto da un suo famosissimo e struggente brano, Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi, dello storico album Il mio canto libero. In un’ottica di globale sorellanza tra le arti.

La Residenza dei Teatri Civici di Caraglio di Busca e di Dronero, presente da più di quindici anni sul territorio, con la cura, l’organizzazione e la supervisione di Santibriganti Teatro (compagnia professionale già accreditata da Ministero, Regione, municipalità), è un presidio culturale tra i più solidi del cuneese, per la qualità artistica delle proposte, per un’attività che si sviluppa costantemente lungo tutte e quattro le stagioni dell’anno, per il pubblico affezionato, che si rinnova, per la stretta collaborazione fra tre comuni limitrofi che hanno unito le forze e insistono nel coltivare una comune progettualità culturale: esempio unico forse in Piemonte. Un’azione meritoria e generatrice di una proficua circuitazione di cultura e di pubblico, che ci è piaciuto chiamare, in un’ottica di continuità pluriennale, IL TEATRO FA IL SUO GIRO – tre teatri una grande stagione.

E le risalite sarà quindi il titolo del progetto di stagione 2022; dopo le discese ardite cui ci ha costretti questa tragica pandemia, è un titolo che ci invita a desiderare e dare vita a una rinascita, necessaria, attesa, imprescindibile. Allargando le maglie del dialogo, nella costrizione della distanza fisica che sarà cancellata in termini di assoluta gradualità. Piano piano per tornare vicini in sicurezza nelle nostre platee, di fronte ai palcoscenici.

Dove non rinunceremo a portare divertimento intelligente, insieme alle istanze di un teatro civile, di denuncia, di formazione culturale della persona, dall’infanzia alla vecchiaia. Un progetto importante per la stessa qualità della vita, per il welfare, per la crescita culturale di un territorio.

Promulgando il mantra del nostro agire tramite il teatro: offrire una visione della realtà attraverso l’arte e contribuire, con l’atto creativo, a rendere migliore chi ne fruisce; sia esso singolo individuo che collettiva identità comunitaria.

Oltre ai comuni di Caraglio, di Busca, di Dronero, il progetto riceve inoltre il sostegno della Fondazione CRC cui va il nostro grazie per il riconoscimento della qualità dell’iniziativa.

E LE RISALITE

Stagione teatrale

Gennaio 2022 – Maggio 2022

Sabato 22 gennaio ore 21.00 Teatro Civico di Caraglio

Confessioni audaci di un ballerino di liscio

testo e regia: Paola Cereda

Frank Saponara e le sue donne: Luisa Trompetto

Orchestra Le Abramo’s: Alessandra Fogliani (tastiera) e Anna Palumbo (fisarmonica, percussioni, strumenti etnici), Sandra Cartolari (voce)

Liberamente tratto dall’omonimo romanzo (Baldini&Castoldi, 2017)

Giovedi 27 gennaio ore 21.00 Chiesa di San Paolo a Caraglio

Il flebile filo della memoria

con Fulvio Abbracciavento, Claudia Appiano, Eva Rossi, Fulvio Trivero, Angela Vuolo

regia di Fulvio Abbracciavento

Lontani dal Centro

In occasione della Giornata della Memoria

Sabato 29 gennaio ore 21.00 Teatro Civico di Busca

Dagadan

di e con I Trelilu

Roberto ‘Spiegazza’ Beccaria, Roberto ‘Bertu’ Bella, Piero ‘Peru’ Ponzo, Francesco ‘Franco’ Bertone

Sabato 12 febbraio ore 21.00 Teatro Civico Iris di Dronero

Ma il mio amore è Paco

con Luca Occelli e Franco Olivero

musiche originali di Franco Olivero

In occasione del centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio

Venerdì 18 febbraio ore 21.00 Teatro Civico di Caraglio

Dame di Molière

di e con Daniela De Pellegrin e Maura Sesia

luci Nicola Rosboch

Santibriganti Teatro

In occasione dei 400 anni dalla nascita di Molière

Domenica 20 febbraio ore 16.00 Teatro Civico di Dronero

Re Artù

con Zahira Berrezouga e Valentina Volpatto

regia di Michele Guaraldo

OPS /Officina per la Scena

Venerdì 25 febbraio ore 21.00 Teatro Civico di Busca

Tutto sua madre

da “Les garçons et Guillaume, à table!” di Guillaume Gallienne

con Gianluca Ferrato

regia Roberto Piana

traduzione di Anna d’Elia

adattamento drammaturgico Tobia Rossi

Chiediscena di Stefano Pironti

Domenica 6 marzo ore 16.00 Teatro Civico di Caraglio

Oggi-Fuga a quattro mani per nonna e bambino

di e con Annalisa Arione e Dario de Falco

musiche di Enrico Messina

produzione Compagnia Arione/de Falco

Spettacolo vincitore di InBox Verde 2021

Domenica 13 marzo ore 16.00 Teatro Civico di Busca

Ahi! ahia! Pirati in corsia!

con Luca Serra e Fulvia Romeo

luci e suoni Nicola Rosboch

ideazione e regia Maurizio Bàbuin

Santibriganti Teatro con la collaborazione di Casa UGI/Unione Genitori Italiani

Domenica 20 marzo ore 16.00 Teatro Civico di Caraglio

Cartoline. La montagna vista dai bambini

di Silvano Antonelli

con Roberta Maraini e Laura Righi

collaborazione drammaturgica Giulia Antonelli

Compagnia Teatrale Stilema

Sabato 26 marzo ore 21.00 Teatro Civico Iris di Dronero

IO ODIO – Apologia di un bulloskin

di Valentina Diana

con Luca Serra

ideazione e regia Maurizio Bàbuin

Santibriganti teatro

Primo capitolo del progetto di trilogia Indagare il Male

Venerdì 1° aprile ore 21.00 Teatro Civico di Busca

Campo minato di sogni recisi

storie di ordinaria violenza

scritto e diretto da Giulia Brenna e Omar Ramero

aiuto regia di Anna Ballatore

con Ginevra Barbero, Lorenzo Beccaria, Giacomo Gaddi, Giacomo Otta, Matilda Qafaloku, Arianna Revelli, Elisa Salomone

Mangiatori di Nuvole

Prima assoluta

Venerdì 8 aprile ore 21.00 Teatro Civico di Caraglio

Chiedici chi sei

di e con Danilo Reschigna

e con Ciro Cipriano e Angela Cilberti

regia di Ciro Cipriano

Premio Fersen 2021 per la drammaturgia

Sabato 30 aprile ore 21.00 Teatro Civico Iris di Dronero

Ti lascio perché ho finito l’ossitocina

di e con Giulia Pont

Venerdì 20 e Sabato 21 maggio ore 21.00 Teatro Civico di Caraglio

Il golpe

di Giorgio Buridan

con Valter Abbà, Alessia Bramardi, Mario Cottura, Cinzia Pellegrino

regia Maria Silvia Caffari

collaborazione alle parti tecniche: Claudio Berta, Gregorj Gubbini, Teresio Marino

Teatrino al Forno del Pane

Prima assoluta

Sabato 28 maggio ore 21.00 Teatro Civico di Busca

Una messa in scena di Gatsby

Il Grande Gatsby ovvero l’arte del fallimento

con Luca Armando, Mariella Caporaso, Elisa Dani, Mario Giraudo, Nicola Manuppelli, Corrado Vallerotti.

drammaturgia di Nicola Manuppelli

regia e sequenze video Costantino Sarnelli

Le Cercle Rouge

Prima assoluta