Volley A2/F – Il rinvio di Pinerolo-LPM Bam Mondovì riporta Talmassons in testa alla classifica

Non si tratta del miglior periodo per il volley femminile di Serie A2. Il COVID ha portato al rinvio di ben tre partite del turno di S.Stefano, incluso il big match di giornata tra Pinerolo e LPM Bam Mondovì. Come già annunciato nei giorni precedenti al 26, anche Club Italia-Albese e Modica-Catania dovranno essere recuperate più avanti. Considerato il turno di riposo di Soverato, sono state solamente due le gare disputate.

Torna in vetta alla classifica Talmassons, che grazie alla vittoria per 3-2 su Martignacco torna a raggiungere in vetta proprio Pinerolo. Probabilmente però le padrone di casa possono recriminare sull’andamento della sfida: avanti per 2-0 dopo due set, Talmassons ha subito la furibonda reazione delle ospiti, che hanno forzato il tie-break. Lì le talmassonesi hanno ritrovato verve e grinta ed hanno portato a casa la partita. Forse, però, si parla di un punto perso che potrebbe risultare pesante più avanti.

Anche il Veneto ha visto il suo derby, quello tra Montecchio e Vicenza. Ad imporsi sono state le prime con il netto punteggio di 3-0. Per le vicentine si sono palesati i problemi in attacco che avevano caratterizzato alcune delle prime uscite: una bassa efficienza ha tarpato le ali alle ospiti, con le sole Errichello (15 punti) e Rossini (11) capaci di raggiungere la doppia cifra. Per Montecchio, invece, la conferma di Giorgia Mazzon, ritornata a pieno regime dopo il lungo infortunio.

SERIE A2, GIRONE B – RISULTATI

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Lpm Bam Mondovì RINVIATA

Cda Talmassons-Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-2 (25-22, 25-23, 14-25, 23-25, 15-9)

Club Italia Crai-Tecnoteam Albese Volley Como RINVIATA

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Anthea Vicenza 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)

Egea Pvt Modica-Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania RINVIATA

Riposa: Ranieri International Soverato

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Eurospin Ford Sara Pinerolo 29*, Cda Talmassons 29;

Lpm Bam Mondovì 26*;

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 24;

Tecnoteam Albese Volley Como 16*;

Ranieri International Soverato*; Itas Ceccarelli Group Martignacco 14;

Anthea Vicenza 13;

Club Italia Crai 11*;

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 4*;

Egea Pvt Modica 3*.

*una partita in meno; **due partite in meno

SERIE A2, GIRONE B – PROSSIMO TURNO

Giovedì 6 gennaio ore 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Cda Talmassons

Domenica 9 gennaio ore 15:30

Egea Pvt Modica – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Domenica 9 gennaio ore 17:00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Lpm Bam Mondovì

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Ranieri International Soverato

Anthea Vicenza – Club Italia Crai

Riposa: Itas Ceccarelli Group Martignacco