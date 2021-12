AGGIORNAMENTO – Ritrovata la donna dispersa da ieri sera a Bernezzo (VIDEO)

Continuano nella mattinata di oggi (lunedì 27 dicembre) le ricerche persona avviate ieri sera a Bernezzo, attorno alle ore 23.30.

Sul posto sono presenti le squadre TAS e SAF di Cuneo, i Vigili del fuoco di Dronero, i Carabinieri ed è anche stata attivata la squadra di cinofili.

Proprio in mattinata, dal momento che le ricerche non avevano ancora prodotto esito positivo, è stato anche allertato l’elicottero per la ricerca aerea.

E’ andata a buon fine, invece, la ricerca persona attivata ieri sera a Bagnolo Piemonte, con la persona scomparsa ritrovata in poche ore dalle squadre intervenute sul posto.

AGGIORNAMENTO ore 10 – Ritrovata la persona, una donna, dispersa a Bernezzo da ieri sera. La donna, in stato confusionale, è alle cure dei sanitari, dopo essere stata avvistata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.