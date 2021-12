Mondovì: Servizio Civile Universale, aperto il bando per la ricerca di 8 operatori volontari

Cinque progetti per otto volontari. È aperto il bando del Comune di Mondovì per la selezione dei volontari che avranno la possibilità di svolgere il Servizio Civile Universale presso gli uffici dell’Ente.

Gli interessati potranno presentare la loro candidatura sino alle ore 14,00 del 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto e la sede per i quali avanzare la candidatura (il codice sede per i posti attivabili presso il Comune di Mondovì è 158858). Possono candidarsi tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, in possesso dei requisiti indicati nel bando.

I volontari saranno così inseriti: 2 presso l’Ufficio Ambiente, nell’ambito del progetto “In rete con l’ambiente”; 2 presso la Biblioteca Civica, nell’ambito del progetto “Biblioteche nel territorio: la cultura a portata di mano”; 2 presso l’Asilo Nido nell’ambito del progetto “Nidi tra terra e cielo”; 1 presso l’Ufficio Politiche sociali nell’ambito del progetto “Non ho capito: può ripetere?” e, infine, 1 nell’ambito del progetto “Auxiulium – Nessuno resti solo, anche in rete” che supporterà gli utenti nelle procedure di accesso ai principali servizi online erogati dalle Pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre il gap nel digital divide. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali ed è previsto un compenso mensile pari a € 444,30.

Al processo di selezione parteciperanno anche il Circolo delle Idee, con attività di promozione, e il Centro per l’Impiego di Mondovì. «Il Centro per l’Impiego di Mondovì supporterà il Comune nella diffusione dell’avviso di selezione dei giovani da inserire nel Servizio Civile – spiega il responsabile Luigi De Stefanis – mettendo in campo le necessarie azioni propedeutiche e conseguenti, attraverso il catalogo di servizi appositamente predisposto».

Prosegue Federica Deyme, Direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro: «La concreta collaborazione tra Il Comune e Centro per l’Impiego di Mondovì è un esempio virtuoso di come solo attraverso reali azioni di rete tra enti dello stesso territorio sia possibile offrire servizi utili ai giovani cittadini».

Anche quest’anno i singoli progetti sono parte di più ampi programmi, progettati con Enti della provincia di Cuneo, Asti e del Torinese, che rispondono a uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Parte della formazione, sia generale sia specifica, sono infatti svolte sulle differenti sedi del territorio.

Per indicazioni più specifiche relative al Bando di selezione si rimanda al seguente link della Città di Asti, ente capofila dei progetti.

Per maggiori info: https://www.politichegiovanili.gov.it/ (sezione “Per gli operatori volontari” a fondo pagina) dove è possibile leggere e scaricare il bando e www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

È previsto un incontro on-line di presentazione dei progetti nella giornata di martedì 11 gennaio 2022 alle ore 18,00 al seguente link: global.gotomeeting.com/join/274961373

Le schede riassuntive dei progetti saranno scaricabili dal sito del Comune di Mondovì nella sezione dedicata, raggiungibile al seguente LINK

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali inviando una e-mail a barbara.gallo@comune.mondovi.cn.it.

cs