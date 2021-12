Volley A2/M: Mondovì cerca punti pesanti ad Ortona

Per la dodicesima (e penultima) giornata del girone d’ andata del Campionato di serie A2 Maschile Credem Banca, che si disputerà domenica, il VBC SYNERGY MONDOVI’ è atteso dalla delicata trasferta ad Ortona contro la Sieco Service, che si giocherà in anticipo alle ore 16.

In classifica generale al momento la formazione allenata da Nunzio Lanci si trova al tredicesimo posto con 2 punti, frutto delle due sconfitte per 3-2 entrambe in casa contro Cuneo e Motta di Livenza. I monregalesi invece, dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa contro Brescia per 3-2 ed i 5 punti ottenuti nelle tre gare giocate in una settimana (sconfitta casalinga per 3-2 con Cantù di domenica 5 dicembre, vittoria per 3-2 in casa dell’ HRK Motta di Livenza di mercoledì 8 e vittoria sempre per 3-2 di domenica 12 con Brescia), hanno 8 punti e si trovano a -2 da Siena ed a -4 da Brescia.

“La classifica – afferma coach Franceso Denora – parla chiaramente, questa è una sorta di finale e vincerla significherebbe dare un bel distacco ad Ortona e rimanere agganciati al treno salvezza. Troveremo una squadra ferita ed agguerrita, che farà di tutto per portare a casa la vittoria. Non penso proprio che abbiano mollato, visto anche i movimenti di mercato, e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Hanno buone doti fisiche che sfruttano a muro e nei fondamentali di attacco, bisognerà contenere Santangelo, il loro opposto punto di riferimento in attacco assieme allo schiacciatore Pessoa. Noi in questo momento stiamo cercando di recuperare un po’ di energie dopo i 15 set in 7 giorni, che hanno lasciato si entusiasmo ma anche un po’ di acciacchi. Proveremo a fare una gara ordinata nei fondamentali di transizione e ci vorrà molta umiltà per portarla a casa”.

Coach Nunzio Lanci può contare sul palleggiatore Ferrato, appena arrivato da Motta Di Livenza in sostituzione di Lorenzo Piazza, sul quotato opposto Santangelo, ex di Bergamo, Reggio Emilia, Cantù e con un anno di esperienza anche in serie A in Corea, sui centrali Fabi, ex di Reggio Emilia e di Brescia, Elia, ex di Cisterna e di Ravenna in A1 e di S. Croce in A2, e Molinari, ex di Lagonegro e Macerata, sugli schiacciatori Pessoa, italo brasiliano ex di Siena, De Paola, ex Tuscania, Lagonegro e Aversa, Cappelletti, ex di S. Croce, Siena e Tuscania, e Bulfon, ex di S. Croce, Alessano e Castellana Grotte, mentre come libero gioca l’ ex monregalese Pasquale Fusco.

Le prestazioni offerte nelle ultime cinque gare ed i risultati ottenuti (successo per 3-2 in casa contro Reggio Emilia del 14 novembre, la comunque buona prestazione offerta contro Bergamo il 21 novembre, il punto conquistato in casa contro Cantù il 5 dicembre e le vittorie per 3-2 delle ultime due giornate in casa dell’ HRK Motta di Livenza ed al Pala “Nino Manera” contro Brescia) sono state importantissime sia per la classifica che per il morale perché hanno rappresentato una salutare iniezione di fiducia e di autostima per tutto il gruppo monregalese. Contro la Sieco Service Ortona sarà molto importante riuscire ad essere efficaci sulle palle difese e rigiocate nonchè riuscire ad evitare quei cali di tensione e quegli errori gratuiti, che pesano come macigni nell’ economia dei singoli parziali.

c.s.