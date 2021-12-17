AGGIORNAMENTO – Calcio Regionale: aumentano i rinvii! L’ELENCO COMPLETO

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Il Comitato Piemonte VdA della LND ha comunicato l’elenco delle gare rinviate nel prossimo fine settimana (18-19 dicembre). LA LISTA AGGIORNATA (ore 17 venerdì 17 dicembre)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 GIRONE C
COLLEGNO PARADISO – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
TORNEO REGIONALE UNDER 16 GIRONE E
CASTELLAZZO B.DA – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
TORNEO REGIONALE UNDER 14 GIRONE D
MONCALIERI CALCIO 1953 – GIOVANILE CENTALLO 2006
CHISOLA CALCIO – PINEROLO

GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA’ DEI TERRENI DI GIOCO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A
SANTHIA 1903 – VALDUGGIA CALCIO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B
VALDRUENTO – CASELLE CALCIO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C
CARIGNANO A.S.D. -SOMMARIVA PERNO
PANCALIERICASTAGNOLE – POLISPORTIVA MONTATESE

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D
OVADESE CIT TURIN
GAVIESE TROFARELLO
CALCIO NOVESE SANTOSTEFANESE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A
COMIGNAGO CALCIO – TRECATE CALCIO

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE B
VALDILANA BIOGLIESE- LA VISCHESE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE C
POL. GRAND PARADIS – SAN MAURIZIO C.SE

RIVER PLAINE – MATHI LANZESE
CAFASSE BALANGERO – MAPPANESE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE E
VILLASTELLONE CARIGNANO – MONCALIERI

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE G – RINVIATO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE A
ARMENO LOZZOLO
QUARONESE – CASALE CORTE CERRO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE C
FIANO PLUS LA ROMANESE
CHAMBAVE – POLISPORTIVA VALMALONE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE E
BEIBORG – GIAVENOCOAZZE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE F
CARAMAGNESE A.S.D. – ORANGE CERVERE
CARRU’– AREA CALCIO ALBA ROERO

VALFENERA – MARENTINESE
GENOLA – NICESE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE G
GARESSIO BAGNASCO
CARAGLIO CALCIO – SAN BENIGNO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE H – RINVIATO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 GIRONE B
VALLORCO – CRESCENTINESE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 GIRONE C
RIVOLI CALCIO – COLLEGNO PARADISO
CASELLE PRO COLLEGNO COLLEGNESE
BORGARO NOBIS VIRTUS CIRIE’

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 GIRONE D
CARAGLIO BUSCA CALCIO
PANCALIERICASTAGNOLE AREA CALCIO ALBA ROERO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 GIRONE E
OVADESE BACIGALUPO
NICHELINO HESPERIA – ACQUI F.C. SSDARL

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

RACCO 86 – CUS TORINO
BORGHETTO BORBERA ACF ALESSANDRIA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 GIRONE B
CASELLE CALCIO IVREA BANCHETTE
BORGARO NOBIS PRO EUREKA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 GIRONE D
SALUZZO ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 GIRONE E
ASTI CBS SCUOLA CALCIO
ARQUATESE VALLI BORBERA NICHELINO HESPERIA
S.D. SAVIO ASTI – CALCIO NOVESE
PECETTO SCA ASTI

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 GIRONE B
BEIBORG – FOOTBALL CLUB MIRAFIORI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 GIRONE D
NICHELINO HESPERIA – POLISPORTIVA GARINO

TORNEO REGIONALE UNDER 16 GIRONE B
PRO EUREKA – GASSINOSANRAFFAELE

TORNEO REGIONALE UNDER 16 GIRONE C
SCA ASTI – BSR GRUGLIASCO

TORNEO REGIONALE UNDER 16 GIRONE D
SALUZZO CARAGLIO

TORNEO REGIONALE UNDER 16 GIRONE E
ARQUATESE VALLI BORBERA – ASTI
S.D. SAVIO ASTI – MIRAFIORI A.S.D.

TORNEO REGIONALE UNDER 14 GIRONE E
NICHELINO HESPERIA – CALCIO NOVESE
ASTI BACIGALUPO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE GIRONE B
ALESSANDRIA – ACADEMY PRO VERCELLI

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