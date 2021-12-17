Calcio Regionale: ancora molti rinvii! L’ELENCO AGGIORNATO

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha comunicato l’elenco delle gare rinviate nel prossimo fine settimana (18-19 dicembre). LA LISTA AGGIORNATA (ore 13 venerdì 17 dicembre)
GARE RINVIATE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE C
COLLEGNO PARADISO – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE E
CASTELLAZZO B.DA – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE D
MONCALIERI CALCIO 1953 – GIOVANILE CENTALLO 2006
GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA’ DEI TERRENI DI GIOCO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A
SANTHIA 1903 – VALDUGGIA CALCIO
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE D
OVADESE – CIT TURIN
GAVIESE – TROFARELLO
CALCIO NOVESE – SANTOSTEFANESE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE B
VALDILANA BIOGLIESE- LA VISCHESE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C
POL. GRAND PARADIS – SAN MAURIZIO C.SE
RIVER PLAINE – MATHI LANZESE
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G – RINVIATO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A
ARMENO – LOZZOLO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C
FIANO PLUS – LA ROMANESE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
GARESSIO – BAGNASCO
CARAGLIO CALCIO – SAN BENIGNO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE H – RINVIATO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE B
VALLORCO – CRESCENTINESE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE C
RIVOLI CALCIO – COLLEGNO PARADISO
CASELLE – PRO COLLEGNO COLLEGNESE
BORGARO NOBIS – VIRTUS CIRIE’
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE D
CARAGLIO – BUSCA CALCIO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE E
OVADESE – BACIGALUPO
NICHELINO HESPERIA – ACQUI F.C. SSDARL
COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE
RACCO 86 – CUS TORINO
BORGHETTO BORBERA – ACF ALESSANDRIA
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE B
CASELLE CALCIO – IVREA BANCHETTE
BORGARO NOBIS – PRO EUREKA
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE D
SALUZZO – ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE E
ASTI – CBS SCUOLA CALCIO
ARQUATESE VALLI BORBERA – NICHELINO HESPERIA
S.D. SAVIO ASTI – CALCIO NOVESE
PECETTO – SCA ASTI
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 – GIRONE B
BEIBORG – FOOTBALL CLUB MIRAFIORI
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE D
NICHELINO HESPERIA – POLISPORTIVA GARINO
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE C
SCA ASTI – BSR GRUGLIASCO
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE D
SALUZZO – CARAGLIO
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE E
ARQUATESE VALLI BORBERA – ASTI
S.D. SAVIO ASTI – MIRAFIORI A.S.D.
TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE E
NICHELINO HESPERIA – CALCIO NOVESE
ASTI – BACIGALUPO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE B
ALESSANDRIA – ACADEMY PRO VERCELLI