Calcio Regionale: ancora molti rinvii! L’ELENCO AGGIORNATO

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha comunicato l’elenco delle gare rinviate nel prossimo fine settimana (18-19 dicembre). LA LISTA AGGIORNATA (ore 13 venerdì 17 dicembre)

GARE RINVIATE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE C

COLLEGNO PARADISO – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE E

CASTELLAZZO B.DA – POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.

TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE D

MONCALIERI CALCIO 1953 – GIOVANILE CENTALLO 2006

GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA’ DEI TERRENI DI GIOCO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A

SANTHIA 1903 – VALDUGGIA CALCIO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE D

OVADESE – CIT TURIN

GAVIESE – TROFARELLO

CALCIO NOVESE – SANTOSTEFANESE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE B

VALDILANA BIOGLIESE- LA VISCHESE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C

POL. GRAND PARADIS – SAN MAURIZIO C.SE

RIVER PLAINE – MATHI LANZESE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G – RINVIATO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A

ARMENO – LOZZOLO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C

FIANO PLUS – LA ROMANESE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G

GARESSIO – BAGNASCO

CARAGLIO CALCIO – SAN BENIGNO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE H – RINVIATO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE B

VALLORCO – CRESCENTINESE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE C

RIVOLI CALCIO – COLLEGNO PARADISO

CASELLE – PRO COLLEGNO COLLEGNESE

BORGARO NOBIS – VIRTUS CIRIE’

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE D

CARAGLIO – BUSCA CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE E

OVADESE – BACIGALUPO

NICHELINO HESPERIA – ACQUI F.C. SSDARL

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

RACCO 86 – CUS TORINO

BORGHETTO BORBERA – ACF ALESSANDRIA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE B

CASELLE CALCIO – IVREA BANCHETTE

BORGARO NOBIS – PRO EUREKA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE D

SALUZZO – ASSOCIAZIONE CALCIO BRA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE E

ASTI – CBS SCUOLA CALCIO

ARQUATESE VALLI BORBERA – NICHELINO HESPERIA

S.D. SAVIO ASTI – CALCIO NOVESE

PECETTO – SCA ASTI

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 – GIRONE B

BEIBORG – FOOTBALL CLUB MIRAFIORI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE D

NICHELINO HESPERIA – POLISPORTIVA GARINO

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE C

SCA ASTI – BSR GRUGLIASCO

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE D

SALUZZO – CARAGLIO

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – GIRONE E

ARQUATESE VALLI BORBERA – ASTI

S.D. SAVIO ASTI – MIRAFIORI A.S.D.

TORNEO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE E

NICHELINO HESPERIA – CALCIO NOVESE

ASTI – BACIGALUPO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE B

ALESSANDRIA – ACADEMY PRO VERCELLI