Bra: in crescita casi di Covid e classi in DAD

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 16 dicembre, sono 118 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus. Tre i cittadini braidesi al momento ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

“In linea con l’andamento nazionale e territoriale, anche in città i numeri sono in progressiva crescita, come sono in aumento i casi di classi in didattica a distanza – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato –. L’appello a chi non l’ha ancora fatto o a chi deve completare il ciclo è di procedere senza indugio alla vaccinazione. Da ieri sono partite le immunizzazioni per la fascia 5 -11 anni: è fondamentale mettere in sicurezza tutti, compresi i più piccoli, interessati nelle ultime settimane da un forte aumento dell’incidenza del contagio, come indicato anche dai report dell’Istituto superiore di sanità. Invito le famiglie a confrontarsi con i pediatri e mi auspico una buona adesione, come avvenuto per la fascia 12 – 19, che nel territorio della nostra Asl ha raggiunto la copertura di quasi l’80% per cento(prima dose).

Ricordo che fino al 9 gennaio è in vigore in città l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nelle principali vie del centro e nelle aree mercatali, come da planimetria e dettagli indicati sul sito istituzionale www.comune.bra.cn.it e sull’app Municipium. Si tratta di un’ulteriore strumento di precauzione che ci permette di continuare a vivere in sicurezza la nostra quotidianità e il periodo natalizio”.

I dati sui contagi sono consultabili, quotidianamente aggiornati, sulla piattaforma https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte.

c.s.