Saluzzo: grande partecipazione ai mercatini di Natale (FOTO E VIDEO)

Si sono tenuti ieri, nel centro cittadino di Saluzzo, i mercatini di Natale, purtroppo sospesi lo scorso anno per cause di forza maggiore.

Molta gente ha girato per la città approfittando del bel tempo per una passeggiata ed un po’ di shopping natalizio. Bancarelle di ogni genere hanno colorato la città del marchesato, e pagliacci, alberelli parlanti e sculture di legno hanno intrattenuto i più piccoli.

Gli eventi natalizi però non sono ancora finiti. Domenica prossima infatti, 19 dicembre dalle ore 9,30 alle 18,30 sotto l’ala verrà allestito il villaggio di Natale gonfiabile, a cura dell’Ascom d Saluzzo e zona. In questa occasione arriverà Babbo Natale per colorare il pomeriggio dei più piccoli con sculture di palloncini, baby dance e trucca bimbi. Nel tardo pomeriggio inoltre, non sarà da perdere il tanto atteso appuntamento dei fuochi musicali prodotti da Piro.G Pirotecnica di Ghibaudo “Campione italiano 2020”, ospite designato nel novembre 2023 all’Olimpo dei Festival Pirotecnici che si tiene in Puglia. organizzati dalla Fondazione Amleto Bertoni.

Tutte le informazioni su www.fondazionebertoni.it, www.visisaluzzo.it, http://confcommerciosaluzzo.it