Monchiero piange l’ex sindaco Marziano Porasso

Ad 85 anni, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati l’ex sindaco di Monchiero Marziano Porasso che ha amministrato la comunità dal 1993 al 2004. Grazie al suo impegno nella politica della promozione degli insediamenti produttivi ha contribuito alla creazione di un tessuto industriale importante non solo per gli abitanti di monchiero ma anche per i cittadini dei comuni limitrofi.

“Durante i suoi mandati ha operato con massima serietà, lealtà ed unità di intenti, promuovendo l’unione e non la divisione. Ha affrontato e gestito numerose difficolta’ tra cui l’alluvione del 1994 con grande impegno” sottolineano dall’Amministrazione Comunale.

Il sindaco Riccardo Ghigo, nipote del defunto, ha dichiarato: “Perdere zio Marziano è come perdere mio padre. Da lui ho recepito una serie di doti quali la lungimiranza, la voglia di aiutare chi si trova in difficolta’, l’amore incondizionato per il proprio paese. Un uomo semplice dotato di un non comune senso del dovere che manchera’ a tante persone”.

Il Santo Rosario sarà recitato nella Chiesa Parrocchiale di Monchiero lunedì 13 dicembre alle ore 20.30. Le esequie si terranno nella stessa chiesa il 14 dicembre alle ore 15 ed in tale occasione, per ragioni di sicurezza, la piazza della chiesa sarà aperta esclusivamente ai parenti stretti, mentre le restanti persone potranno parcheggiare nella vicina Piazza Padre Paolo Abbona.