600mila euro per il consolidamento del ponte Trunasse tra Castelletto Stura e Centallo

La Provincia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di consolidamento del ponte sul fiume Stura in località Trunasse a Castelletto Stura lungo la strada provinciale 3 tra i comuni di Castelletto Stura e Centallo. Dopo i controlli svolti dal Settore Viabilità è stato infatti accertato un fenomeno di scalzamento nell’intorno delle strutture di fondazione di alcune pile del ponte.

Il progetto ha quindi lo scopo di migliorare le difese delle strutture in caso di alluvione tramite opere di consolidamento profondo del terreno di fondazione, con colonne di terreno consolidato (jet-grouting monofluido) armate e iniezioni trasversali di boiacca a sezioni e pressioni controllate. In superficie le opere di consolidamento saranno solidarizzate a mezzo di una coronella in cemento armato.

Il progetto ammonta complessivamente a 600.000 euro ed è finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito degli “Interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane”.

c.s.