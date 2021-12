Dal 12 dicembre bus navetta gratuiti per gli impianti Limone Piemonte

In concomitanza con il potenziamento della tratta ferroviaria Tenda – Limone Piemonte – Tenda, l’ATL del Cuneese metterà a disposizione gratuitamente, a partire da domenica 12 dicembre p.v., un servizio di bus navetta che permetterà a turisti e sciatori di raggiungere la telecabina Severino Bottero.

Il servizio sarà operativo con un bus navetta al mattino, in coincidenza con l’arrivo di ciascun treno, con partenza dalla stazione ferroviaria in modo continuativo per circa 45 minuti, in modo da garantire almeno 5 corse, e nel pomeriggio, sempre in modo continuativo per 45 minuti, dalla telecabina Severino Bottero.

Il bus navetta della compagnia Chiesa potrà trasportare, secondo le normative COVID vigenti, un massimo di 27 passeggeri per ogni corsa.

L’ATL del Cuneese offrirà inoltre, direttamente presso la stazione di Limone Piemonte, un servizio di accoglienza e informazione turistica in coincidenza con l’arrivo dei treni del mattino.

Per informazioni: Ufficio Turistico IAT di Limone Piemonte – tel. 0171 925 281 – iat@limonepiemonte.it

c.s.